Сколько придется ждать ответа и куда писать желающим вернуться в Беларусь. Подробности

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Опубликовано: 07.02.2023 16:04 , Обновлено: 07.02.2023

В Генпрокуратуре Беларуси опубликовали свою версию действий и требований к желающим вернуться белорусам, которые уехали из страны после 2020 года. Теперь стали известны сроки ответа и адрес, куда направлять письмо.

В ведомстве сообщили что ответа на запрос придется ждать до двух месяцев . Однако комиссия, созданная согласно указу № 25 «О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений”, может продлить срок рассмотрения до трёх месяцев .

Но и это не гарантирует получения ответа. В указе прописано, что обращения в нее не подпадают под закон об обращениях граждан в госорганы. А значит комиссия не обязана отвечать. Мало того, члены комиссии отдельно будут голосовать по каждому обращению - отвечать или нет.

Вот по каким пунктам будут голосовать члены комиссии (решение будет приниматься простым большинством):

Об информировании гражданина об отсутствии в отношении него на дату обращения начатого административного процесса или возбужденного уголвного дела. Стоит ли отменять в отношении обратившегося назначенную ему меру пресечения или заменить на более мягкую. Стоит ли прекратить административное или уголовное дело и освободить от уголовной ответсветнности. Об информировании обратившегося белоруса “о его процессуальном положении по делу об административном правонарушении, по уголовному делу”.

Решение Комиссии является окончательным. Получив ответ обратившийся белорус должен будет приехать в страну в течение трёх месяцев, иначе решение комиссии теряет силу. Но и в этом случае такой “счастливчик” не получает 100-процентную гарантию от административного или уголовного преследования. Так как в указе сказано, что генпрокурор имеет право принять “необходимые процессуальные решения” и после решения комиссии.

[info_b]На момент публикации новости текст указа №25 от 6 февраля 2023 года не был опубликован на Национальном правовом портале. [/info_b]

Что и куда писать в обращении?

Написать обращения можно будет до 31 декабря 2023 года в бумажном варианте на адрес: 220030, г.Минск, ул.Интернациональная, 22. В электронной форме надо будет писать на е-мейл: mail @ komissia-dom.by.

В ведомстве сообщили, что в тексте обращения белорусы будут обязаны сообщить о причинах отъезда и почему считают, что в их отношении может вестись административный или уголовный процесс.

Также автор обращения обязан будет заявить о желании вернуться в страну и “готовности после возвращения соблюдать требования законодательства, уважать государственные символы и национальные традиции нашей страны”.

[info_b]В Генпрокуратуре не пояснили, что они понимают под “национальными традициями” и где можно ознакомиться с утвержденным госорганами списком таковых. Также в ведомстве не рассказали, что ждёт вернувшихся белоусов, нарушивших впоследствии данное обещание. [/info_b]

Можно ли вернуться без обращения в комиссию?

Законом белорусам не запрещается возвращение в Беларусь. Согласно Конституции, это их законное право. Представители власти ранее объяснили, что решение о создании комиссии было принято, чтобы помочь сомневающимся гражданам за границей принять решение о возвращении и дать какие-то гарантии от преследования со стороны силовых органов. Стоит ли возвращаться белорусам без или с обращением в комиссию, решать только им.