Сколько придется ждать ответа и куда писать желающим вернуться в Беларусь. Подробности
В Генпрокуратуре Беларуси опубликовали свою версию действий и требований к желающим вернуться белорусам, которые уехали из страны после 2020 года. Теперь стали известны сроки ответа и адрес, куда направлять письмо.
В ведомстве сообщили что ответа на запрос придется ждать до двух месяцев . Однако комиссия, созданная согласно указу № 25 «О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений”, может продлить срок рассмотрения до трёх месяцев .
Но и это не гарантирует получения ответа. В указе прописано, что обращения в нее не подпадают под закон об обращениях граждан в госорганы. А значит комиссия не обязана отвечать. Мало того, члены комиссии отдельно будут голосовать по каждому обращению - отвечать или нет.
Вот по каким пунктам будут голосовать члены комиссии (решение будет приниматься простым большинством):
- Об информировании гражданина об отсутствии в отношении него на дату обращения начатого административного процесса или возбужденного уголвного дела.
- Стоит ли отменять в отношении обратившегося назначенную ему меру пресечения или заменить на более мягкую.
- Стоит ли прекратить административное или уголовное дело и освободить от уголовной ответсветнности.
- Об информировании обратившегося белоруса “о его процессуальном положении по делу об административном правонарушении, по уголовному делу”.
Решение Комиссии является окончательным. Получив ответ обратившийся белорус должен будет приехать в страну в течение трёх месяцев, иначе решение комиссии теряет силу. Но и в этом случае такой “счастливчик” не получает 100-процентную гарантию от административного или уголовного преследования. Так как в указе сказано, что генпрокурор имеет право принять “необходимые процессуальные решения” и после решения комиссии.
[info_b]На момент публикации новости текст указа №25 от 6 февраля 2023 года не был опубликован на Национальном правовом портале. [/info_b]
Что и куда писать в обращении?
Написать обращения можно будет до 31 декабря 2023 года в бумажном варианте на адрес: 220030, г.Минск, ул.Интернациональная, 22. В электронной форме надо будет писать на е-мейл: mail @ komissia-dom.by.
В ведомстве сообщили, что в тексте обращения белорусы будут обязаны сообщить о причинах отъезда и почему считают, что в их отношении может вестись административный или уголовный процесс.
Также автор обращения обязан будет заявить о желании вернуться в страну и “готовности после возвращения соблюдать требования законодательства, уважать государственные символы и национальные традиции нашей страны”.
[info_b]В Генпрокуратуре не пояснили, что они понимают под “национальными традициями” и где можно ознакомиться с утвержденным госорганами списком таковых. Также в ведомстве не рассказали, что ждёт вернувшихся белоусов, нарушивших впоследствии данное обещание. [/info_b]
Можно ли вернуться без обращения в комиссию?
Законом белорусам не запрещается возвращение в Беларусь. Согласно Конституции, это их законное право. Представители власти ранее объяснили, что решение о создании комиссии было принято, чтобы помочь сомневающимся гражданам за границей принять решение о возвращении и дать какие-то гарантии от преследования со стороны силовых органов. Стоит ли возвращаться белорусам без или с обращением в комиссию, решать только им.