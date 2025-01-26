«Ты плохой шоумен!» - Лукашенко отверг заявления Зеленского о предложении удара по Мозырскому НПЗ

Опубликовано: 26.01.2025 13:28 , Обновлено: 26.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января отверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о предложении нанести удар по Мозырскому НПЗ в первые дни войны с Россией. Лукашенко обвинил своего украинского коллегу во лжи и назвал "плохим шоуменом".

Информацию о том, что Лукашенко якобы предлагал Киеву ударить по Мозырскому НПЗ в качестве “ответа” за то, что в первые дни войны с Россией “с белорусской территории пускали ракеты” в сторону Украины, Зеленский озвучил в начале января в интервью американскому ученому и подкастеру Лексу Фридману.

Лукашенко признался, что само интервью не смотрел, а о заявлениях Зеленского знает лишь “в интерпретации журналистов”.

“Я когда это услышал - мне стало плохо. Для меня это абсолютно было неприемлемо - предложить Зеленскому нанести удар по нашему нефтеперерабатывающему заводу, самому лучшему, я бы сказал, в мире заводу, который мы недавно модернизировали, вложив туда огромные средства”, - прокомментировал Лукашенко.

“Клянусь вам, что такого не было. Зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить - ты же врёшь”, - заочно обратился белорусский лидер к своему украинскому коллеге. Он подчеркнул, что сам “никогда не втягивался” в войну России с Украиной и “делал всё, чтобы этой войны не было”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале января 2025 года в интервью Фридману Зеленский заявил, что в первые дни войны у него состоялся телефонный разговор с президентом Беларуси, в ходе которого тот, со слов Зеленского, “извинялся” перед Киевом.

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Эти заявления ранее прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Она отвергла заявление украинского президента и рассказала, в чём, с её слов, была суть того разговора между главами государств.

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