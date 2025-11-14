Туск подтвердил открытие двух погранпереходов на границе с Беларусью – «В начале недели»

Опубликовано: 14.11.2025 16:01 , Обновлено: 14.11.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил планы польских властей открыть ещё два погранперехода на границе с Беларусью в начале следующей недели. Об этом польский премьер заявил 14 ноября, подчеркнув, что на этот шаг Варшава пошла из-за настойчивых требований жителей приграничных районов.

Общаясь с польскими журналистами на пресс-конференции в Реткуве Туск подчеркнул, что открытие двух дополнительных КПП на границе с Беларусью не означают полное открытие белорусско-польской границы.

“Это открытие пограничных переходов в связи с совершенно конкретными интересами местного населения, бизнеса и жителей. Поэтому это никоим образом не является частью каких-либо политических переговоров”, — заявил Туск.

По его словам, на решение польских властей повлияло в первую очередь “понятное давление со стороны местных жителей” - жителей приграничных районов Подлясья, местных властей и и предпринимателей, которые несут убытки от закрытых границ с Беларусью. Решение открыть дополнительные КПП Туск назвал “рациональным”, но предупредил, что ситуация на границе останется под пристальным контролем польских властей.

“Мы будем следить, повлияет ли это на безопасность или нет. И да, я подтверждаю. Эти переходы будут открыты в начале недели”, — процитировало премьера польское издание Wiadomosci.wp.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно законопроекту, опубликованному Министерством внутренних дел и администрации Польши, 17 ноября должны заработать ещё два автомобильных пункта пропуска на границе с Беларусью, закрытых несколько лет назад по инициативе польских властей. Речь о КПП Бобровники-Берестовица и Кузница Белостоцкая-Брузги.

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Движение на этих участках границы, согласно документу, будет открыто не полностью, а с определёнными ограничениями. Белорусская сторона пока данные новости не комментировала. Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси после высказываний Туска относительно возможного открытия новых КПП выступили со своим заявлением, указав на то, что Польша и Литва не имеют права в одностороннем порядке принимать решение об открытии пунктов пропуска на границе. Там подчеркнули, что «для танго нужны двое».

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