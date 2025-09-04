КГБ Беларуси задержал в Лепеле «польского шпиона» с «секретным документом»

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Опубликовано: 04.09.2025 21:43 , Обновлено: 08.09.2025

КГБ Беларуси по подозрению в шпионаже задержал гражданина Польши. Подробности рассказали на государственном телевидении.

Как заявили в эфире телеканала «Первый информационный», 26-летнего жителя Кракова Гжегоша Гавела задержали в городе Лепель Витебской области. Поводом для задержания, по данным источника, стало получение им «секретного документа» Управления Северо-западного оперативного командования — восьмистраничной ксерокопии, связанной с белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

Скриншот: news.by

Согласно озвученной версии, «польский шпион» через соцсети установил контакт с гражданином Беларуси и предложил ему сотрудничество в интересах спецслужб Польши. Как сказано в сюжете, за сбор закрытой информации, в том числе о военных объектах, ему пообещали ежемесячное денежное вознаграждение.

Арест произошёл сразу после передачи секретного документа. Задержанный на камеру сказал, что его целью было «добыть информацию на тему учений „Запад“».

В отношении гражданина Польши возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса (шпионаж). Задержанному грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом или без штрафа.