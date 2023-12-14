«Приобретают агрессивный характер» - Лукашенко обвинил Запад в «забрасывании» в Беларусь шпионов и агентов-террористов

Опубликовано: 14.12.2023 11:55 , Обновлено: 14.12.2023

Александр Лукашенко заявил о повышении активности зарубежных спецслужб на территории Беларуси. Об этом он рассказал 14 декабря в ходе встречи с участниками 19-го заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

“Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов”, - процитировало Лукашенко госагентство БелТА.

В Администрации президента Беларуси рассказали, что Лукашенко особое значение придаёт “эффективности деятельности внешней разведки по добыванию достоверной, актуальной и прежде всего прогнозной информации”. Именно на основе этой информации, как заявили в пресс-службе, “руководители стран принимают выверенные решения в интересах своих народов”.

Обращаясь к участникам заседания, Лукашенко отметил, что сегодня “мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями” и “нащупать даже хрупкое равновесие пока не удается”.

“Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том числе в сфере ядерного сдерживания”, - заявил он, поддержав недавнее заявление экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что “мир как никогда близок к ядерной войне”.

“Это обернется трагедией”

В таких условиях, по мнению Лукашенко, главной задачей спецслужб Беларуси и её союзников является “упредить оппонентов” и “не допустить реализации тех сценариев, которые пытаются нам навязать”.

“Как мне докладывают, одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников - дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга”, - заявил белорусский лидер.

Обращаясь к участникам заседания, Лукашенко подчеркнул, что “если не будет возможности снять трубку и набрать по телефону каждому из вас для решения конкретного вопроса, это обернется трагедией”.

“Этого допустить нельзя”, - резюмировал он.

Напомним, накануне глава Комитета госбезопасности Иван Тертель рассказал о работе контрразведки в Беларуси. По его словам, ведомство “фиксирует прибытие иностранных дипломатов, иногда разведчиков с различными целями”, которые затем “активно передвигаются по Минску”. При этом руководитель КГБ отметил у них “интересную реакцию” на ситуацию горожан.

«Недавно были сотрудники ЦРУ» — Глава КГБ заявил об «очень активных перемещениях» по Минску «иностранных разведчиков»