Турчин обсудил с литовским перевозчиками судьбу застрявших в Беларуси фур – «Есть возможность конфискации»

Опубликовано: 17.03.2026 13:50 , Обновлено: 17.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 17 марта провёл в Минске встречу с литовскими и польскими автоперевозчиками, на которой стороны обсудили судьбу застрявших в Республике большегрузов. Глава белорусского правительства заявил, что у Минска есть возможность конфисковать те транспортные средства, чьи владельцы не расплатились за услуги платных стоянок, куда в какой-то момент были свезены все иностранные фуры. Несмотря на это, в правительстве предложили литовцам и полякам "конструктивно договориться".

Ответственность за сложившуюся ситуацию с застрявшими фурами глава белорусского правительства в полном объёме возложил на власти Литвы, которые в конце прошлого года из-за повторяющихся инцидентов с контрабандными воздушными шарами в одностороннем порядке перекрыли границу с Беларусью.

“Мы на протяжении всех этих четырёх месяцев нашим коллегам из Литовской Республики предлагали встретиться, провести переговоры с целью выработки мер по урегулированию этого и иных вопросов двухсторонних отношений. К сожалению, вероятно, у литовского правительства есть более важные дела, чем заниматься проблемами собственного бизнеса”, - не преминул упрекнуть власти соседней страны в нежелании идти на диалог Турчин.

По его словам, решить вопрос напрямую с автоперевозчиками правительству было поручено главой государства, “исходя из гуманитарных соображений”. Турчин подчеркнул, что белорусская сторона, “несмотря на откровенно недружественную политику соседних государств” намерена “максимально учитывать интересы всех заинтересованных сторон.

“Несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у белорусской стороны точно нет намерений и желания этим воспользоваться. Наше желание - конструктивно договориться и выйти из сложившейся ситуации”, - заверил иностранных перевозчиков Турчин.

Глава белорусского правительства рассказал, что ранее представители профильной литовской ассоциации могли лично убедиться в том, что все фуры и прицепы всё ещё находятся на охраняемых стоянках, в исправном состоянии. Единственное, чего сейчас требует белорусская сторона - это компенсация понесённых материальных затрат.

“Литва рассматривает контакты на политическом уровне как поражение” - МИД РБ

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета отметил, что до сих пор белорусская сторона предприняла “бесчисленное количество” попыток решить данный вопрос дипломатическим путём, в том числе, с привлечение третьих стран. Однако, по его словам, Вильнюс продолжает рассматривать “любые контакты на политическом уровне как свое собственное поражение”.

“Но граница - это сложнейший политический и инфраструктурный механизм, который не работает как частная лавочка: хочу - открою, хочу - закрою. Если мы договорились и заключили соглашение, то 24/7 должна обеспечиваться пропускная способность, должен обеспечиваться надлежащий режим охраны границы и, самое главное - вне зависимости от того, какая ситуация, в наших столицах должны поддерживаться нормальные рабочие контакты”, - заявил Секрета.

Подводя итоги встречи с литовцами и поляками, представитель МИДа заявил, что белорусская сторона “внимательным образом выслушала каждого, кто хотел высказаться”. Он подчеркнул, что перевозчикам в любом случае придётся компенсировать те затраты, которые понесли белорусские эксплуатирующие организации, на стоянках которых до сих пор размещены транспортные средства, сцепки, прицепы, полуприцепы. А вот вопрос о размере оплаты, как её будут выставлять перевозчикам и что будет приниматься в расчёт ещё не решён.

По словам Секреты, в течение ближайшей недели должен быть подготовлен доклад премьер-министру с конкретным решением по этому вопросу, о котором белорусская сторона пообещала проинформировать своих партнеров из Литвы и Польши.

Напомним, Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков LINAVA 2 марта обратилась с официальным призывом к Европейской комиссии с просьбой поспособствовать возвращению на родину литовских фур, застрявших в Беларуси с прошлого года. Литовская сторона оценила материальный ущерб, нанесённый перевозчикам, более чем в 22 млн евро.

LINAVA насчитала 22 млн евро ущерба из-за литовских фур в Беларуси и потребовала помощи в Еврокомиссии

В свою очередь официальный Минск ранее обвинил Европейскую комиссию в «неправомерном вмешательстве в отношения Минска с Вильнюсом. Такие слова прозвучали 23 февраля из уст представителей Министерства иностранных дел Беларуси (МИД) на встрече в Женеве с заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Татьяной Молчан.

Беларусь обвинила Еврокомиссию в «неправомерном вмешательстве» в дело застрявших литовских фур