Беларусь обвинила Еврокомиссию в "неправомерном вмешательстве" в дело застрявших литовских фур

Опубликовано: 24.02.2026 08:22 , Обновлено: 24.02.2026

В понедельник, 23 февраля, представители Министерства иностранных дел Беларуси (МИД) провели в Женеве встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Татьяной Молчан. На этой встрече замглавы белорусского МИДа Игорь Секрета, в числе прочего, обвинил Еврокомиссию в «неправомерном вмешательстве в отношения Минска с Вильнюсом.

Так, Секрета упрекнул Еврокомиссию в “неправомерных попытках” вмешаться в решение проблемы литовских фур, находящихся с октября прошлого года на территории Беларуси. Представитель белорусского МИДа настаивал на том, что этот вопрос должен решаться в двухсторонним порядке, между Беларусью и Литвой.

Ещё одним поводом для упрёка с сторону Еврокомиссии с белорусской стороны стало Европейское соглашение о международных автомобильных перевозках. По словам Секреты, Еврокомиссия не выполняет взятые на себя обязательства.

При этом, обсуждая с Молчан российско-белорусскую инициативу о развитии Евроазиатского железнодорожного транспортного коридора № 1 и участия Беларуси в проектной деятельности Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК), Секрета подчеркнул важность “деполитизированной” позиции этой организации. По мнению представителей белорусской дипслужбы, это необходимо для эффективного экономического развития и повышения транспортной связанности региона.

Ещё одним проблемным вопросом, упомянутым замминистра иностранных дел на этой встрече, стали польские заборы на территории Беловежской пущи, которые белорусская сторона рассматривает не иначе как нарушение природоохранных соглашений ЕЭК ООН со стороны Польши. В МИД Беларуси потребовали “адекватных решений” по этому вопросу со стороны профильных органов международной организации, а также реакции на экономические проблемы в регионе, которые спровоцированы, по мнению белорусского МИДа, односторонними санкциями против государств – членов ООН.

Напомним, на прошлой неделе государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в нежелании “идти на конструктивный диалог” с Беларусью по линии министерств иностранных дел.

Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в нежелании идти на диалог – «Не надо нам диктовать»

Чуть ранее председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы и представитель правящей партии Ремигиюс Мотузас заявил, что Вильнюс согласился на требования Минска о начале переговоров на уровне МИДов (Министерств иностранных дел). Однако с тех пор ни о каких конкретных встречах представителей двух стран официально не сообщалось.

Литва согласилась на переговоры с Беларусью в «нейтральном месте» — LRT