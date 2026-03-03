LINAVA насчитала 22 млн евро ущерба из-за литовских фур в Беларуси и потребовала помощи в Еврокомиссии

Опубликовано: 03.03.2026 10:50 , Обновлено: 03.03.2026

Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков LINAVA 2 марта обратилась с официальным призывом к Европейской комиссии с просьбой поспособствовать возвращению на родину литовских фур, застрявших в Беларуси с прошлого года. Литовская сторона оценила материальный ущерб, нанесённый перевозчикам, более чем в 22 млн евро.

По уточнённым данным LINAVA, в Беларуси с октября 2025 года остаются как минимум 1071 транспортное средство, принадлежащее 149 разным литовским транспортным компаниям: 496 тягачей и 575 полуприцепов и другого транспортного оборудования. Их общую стоимость оценили в 15,9 млн евро.

В добавок ко всему, ещё шесть компаний заявили о проблемах с ещё 401 транспортным средством, которые якобы остаются в Беларуси “под угрозой изъятия”. Если эти данные подтвердятся, общее количество застрявших в Беларуси транспортных средств составит 1472 единиц, а их общая стоимость вырастет почти до 22 млн евро. Дополнительный ущерб, по словам представителей ассоциации, наносят длительные простои застрявших в Беларуси фур, что напрямую влияет на ликвидность компаний, занятость сотрудников и выполнение международных обязательств перевозчиками.

В LINAVA настаивают на том, что все эти грузовики были “принудительно перевезены на специальные склады или стоянки вблизи границы” и на протяжении более трёх месяцев их владельцы “не имели возможности вернуть свое имущество или продолжить работу с этими транспортными средствами”. Согласно заявлению самих перевозчиков, за стоянку на спецплощадках с них требуют до 120 евро в день, а в случае неуплаты в течение четырех месяцев им может грозить конфискация.

В LINAVA выразили “серьезные сомнения в соразмерности” требований белорусской стороны и обратились за помощью в Европейскую комиссию, приравняв свои проблемы к “нарушению экономических интересов” всего Европейского союза. От Еврокомиссии литовские перевозчики ждут “официальную оценку ситуации” и каких-то “скоординированных дипломатических и правовых действий” на уровне ЕС, а также конкретных решений, позволяющих литовской стороне потребовать от Минска компенсации за понесённый материальный ущерб.

Саму Беларусь в LINAVA преподнесли как страну с “повышенным риском осуществления автомобильных перевозок”.

Беларусь обвинила Еврокомиссию в “неправомерном вмешательстве” в дело застрявших литовских фур

Между тем, официальный Минск ранее уже обвинил Европейскую комиссию в «неправомерном вмешательстве в отношения Минска с Вильнюсом. Такие слова прозвучали 23 февраля из уст представителей Министерства иностранных дел Беларуси (МИД) на встрече в Женеве с заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Татьяной Молчан.

Беларусь обвинила Еврокомиссию в «неправомерном вмешательстве» в дело застрявших литовских фур

На этой встрече замглавы белорусского МИДа Игорь Секрета, в числе прочего, упрекнул Еврокомиссию в “неправомерных попытках” вмешаться в решение проблемы литовских фур, находящихся с октября прошлого года на территории Беларуси. Представитель белорусского МИДа настаивал на том, что этот вопрос должен решаться в двухсторонним порядке, между Беларусью и Литвой.

При этом ранее председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы и представитель правящей партии Ремигиюс Мотузас заявил, что Вильнюс согласился на требования Минска о начале переговоров на уровне МИДов. Однако с тех пор ни о каких конкретных встречах представителей двух стран официально не сообщалось.

Литва согласилась на переговоры с Беларусью в «нейтральном месте» — LRT