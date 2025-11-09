Трамп назначил спецпосланника по Беларуси и призвал Минск освободить ещё 50 заключённых

Опубликовано: 09.11.2025 20:17 , Обновлено: 09.11.2025

Президент США Дональд Трамп объявил, что назначил «одного из по-настоящему выдающихся юристов» Джона Коула специальным посланником США по Беларуси. Это не должность посла, однако она даёт Коулу достаточно полномочий для переговоров с властями страны.

Дональд Трамп заявил, что благодаря прошедшим раундам переговоров Коул смог добиться освобождения 100 заключённых в Беларуси и теперь попадется увеличить количество ещё на 50.

А затем добавил: «Я хотел бы заранее поблагодарить Высокоуважаемого Президента Беларуси Александра Лукашенко за его внимание к вопросу освобождения этих дополнительных людей. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу!»

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября сделал неожиданное заявление о ходе конфиденциальных переговоров с Польшей и США. Комментируя негласные переговоры с Западом, Лукашенко подчеркнул, что готов к компромиссам, но исчерпал лимит уступок.

Лукашенко раскрыл содержание тайных переговоров с Польшей и США — «Не могу дальше отступать»

В свою очередь, спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил о желании Вашингтона «нормализовать двусторонние отношения» между двумя государствами. Спецпредставитель Трампа озвучил на встрече те «правильные решения», которые могут привести к снятию санкций с официального Минска.

Коул озвучил Лукашенко «правильные решения», чтобы США сняли санкции