Трамп может пригласить Лукашенко в Вашингтон? Как будет выглядеть "Совет мира"

Опубликовано: 21.01.2026 17:02 , Обновлено: 21.01.2026

В сеть попала первая информация о содержании проекта устава "Совета мира", который придумал Дональд Трамп. Американский телеканал CNN сообщил, что Трамп будет занимать пост председателя совета неопределенный срок, который может продлиться и после окончания его президентского срока.

Согласно уставу, Трампа могут заменить только в случае «добровольной отставки или недееспособности, по единогласному решению Исполнительного совета». По словам американского чиновника, будущий президент США может назначить или выдвинуть представителя США в совет директоров в дополнение к Трампу.

Члены Совета мира получат право занимать свои места в течение трех лет. Если они хотят получить постоянное место, то обязаны заплатить 1 миллиард долларов.

Однако, по словам неназванного американского чиновника, на которого сослался CNN, обязательство в 1 миллиард долларов не будет классическим вступительным взносом. А для каждой страны не будет обязательного правила по финансированию. Чиновник заявил, что страны, которые «вносят значительный вклад в проекты и хотят иметь надлежащий контроль, могут оставаться участниками».

Также, согласно данным телеканала, в Вашингтоне ожидают, что на церемонии, посвященной созданию Совета мира, будут присутствовать представители 35 стран из всех приглашенных на мероприятие. Однако, что это будут за представители, пока неясно.

Первоначально Совет должен был курировать восстановление Газы, но президент США впоследствии предположил, что он «может» заменить Организацию Объединенных Наций (ООН).

Напомним, что среди приглашенных в Совет стран оказалась и Беларусь. Президент Александр Лукашенко от имени страны подписал документ о присоединении Беларуси к Совету Мира — организации по содействию миру в Секторе Газа, председательствовать в которой и утверждать все решения будет президент США Дональд Трамп.

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По словам специального посланника США Стива Уиткоффа, к «Совету мира» президента Трампа в Газе уже присоединились до 25 стран.

Однако источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили CBS News, что не все страны публично об этом заявляли.

«Думаю, более 20, может быть, 25 мировых лидеров уже согласились», — сказал Уиткофф в интервью CNBC в среду.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал власти США признать свое поражение в борьбе с ним. В интервью американской телекомпании Newsmax, которое политик дал 13 декабря, он рассказал, какие «предложения прагматизма» он передал американскому президенту Дональду Трампу через его спецпосланника по Беларуси Джона Коула.

“Если даже вы крупная страна, такая как США, если вы в 2020 году, организовав против нас атаку (не вы лично, но вы были сторонниками этого), проиграли - надо исходить из этого. Не надо ходить и кричать по миру: мы проиграли. Но надо исходить из этого. Проиграли - давайте сядем спокойно, по-мужски, будем двигаться дальше”, - заявил Президент Беларуси.

Лукашенко призвал США признать свое поражение в борьбе с ним