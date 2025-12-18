Лукашенко призвал США признать свое поражение в борьбе с ним

Опубликовано: 18.12.2025 08:23 , Обновлено: 18.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал власти США признать свое поражение в борьбе с ним. В интервью американской телекомпании Newsmax, которое политик дал 13 декабря, он рассказал, какие «предложения прагматизма» он передал американскому президенту Дональду Трампу через его спецпосланника по Беларуси Джона Коула.

Отвечая на вопрос о будущем белорусско-американских отношений, Лукашенко заявил, что Минск с Вашингтоном смогут “договориться” только “на рельсах прагматизма”. По мнению политика, приверженность прагматизму объединяет американцев с белорусами. По словам Президента, через Джона Коула, приезжавшего в Минск на прошлой неделе, он передал своему американскому коллеге “некоторые предложения нашего прагматизма”, которые, по его словам, “лежат в плоскости интересов США”.

Лукашенко высказал мнение о том, что американцам и белорусам нужно “прекратить друг с другом драться” и, наоборот, договариваться.

“Мы чего с американцами имеем плохие отношения? Что мы сделали плохого для Соединенных Штатов Америки? Ничего. Так почему вы на нас смотрите искоса?” - задал риторический вопрос глава государства и призвал Вашингтон “признать своё поражение”.

“Если даже вы крупная страна, такая как США, если вы в 2020 году, организовав против нас атаку (не вы лично, но вы были сторонниками этого), проиграли - надо исходить из этого. Не надо ходить и кричать по миру: мы проиграли. Но надо исходить из этого. Проиграли - давайте сядем спокойно, по-мужски, будем двигаться дальше”, - заявил Президент Беларуси.

Он подчеркнул, что хочет наладить хорошие отношения с американцами, в том числе чтобы не перекладывать те проблемы, которые возникли у Беларуси с США в период его руководства страной, на новое поколение руководителей.

“Каждое поколение должно свои проблемы сами решать. Вот у нашего поколения - у Трампа, у Лукашенко - есть проблемы. Мы их должны решить”, - категорично заявил глава государства.

Напомним, что во время последнего визита спецпосланника Трампа в Минск Президент Беларуси передал своему американскому коллеге в подарок икону. На ней изображен “Николай Чудотворец”, которого, по заявлению белорусского госТВ, очень почитают в США.

Лукашенко передал Трампу и его жене икону и украшения