Трамп договорился об освобождении ещё одного американца из белорусской тюрьмы - Госдеп

Опубликовано: 13.02.2025 09:54 , Обновлено: 13.02.2025

Администрация президента США Дональда Трампа договорилась об освобождении еще одного гражданина США из белорусской тюрьмы. Об этом написал на своей странице в социальной сети X государственный секретарь США Марко Рубио.

“Были даны обещания, и они были выполнены”, - кратко прокомментировал Рубио это событие, не вдаваясь в подробности.

В свою очередь спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер в интервью CNN сообщил, что освобожденный гражданин США пожелал остаться неизвестным, а двое других освобождённых не являются гражданами США.

По мнению некоторых политических обозревателей, в частности, американского издания newsweek.com, освобождение очередного американца из белорусской тюрьмы “сигнализирует о потенциальных изменениях в международных отношениях” между США и Беларусью.

Таким образом, это уже второй гражданин США, освобождённый из белорусских тюрем за последние несколько недель - 26 января стало известно об освобождении из белорусской тюрьмы гражданки США Анастасии Нуфер.

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По данным ABC news, одним из ныне освобождённых стал Андрей Кузнечик, журналист Радио “Свобода” (МВД Беларуси в 2021 году внесло белорусскую службу Радио “Свобода” в список экстремистских формирований). Второй освобождённой стала Алена Мощук, осужденная за участие в массовых беспорядках в 2020 году.

Официальный Минск информацию об освобождении иностранцев из белорусских тюрем пока не комментировал.

По данным CNN, всех троих освобождённых вывезли из страны. По данным телеканала, для этого в Минск специально приезжал заместитель помощника госсекретаря по Восточной Европе Крис Смит.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Администрация Трампа договорилась с Россией об освобождении 63-летнегоамериканца Марка Фогеля, приговорённого к 14 годам тюрьмы за хранение наркотиков. 11 февраля освобождённый гражданин США вернулся на родину, а Трамп анонсировал новые освобождения и рассказал о договорённостях с Москвой.

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