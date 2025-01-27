"Мир через силу" - Госсекретарь США заявил об освобождении американки из тюрьмы в Беларуси

Опубликовано: 27.01.2025 08:25 , Обновлено: 27.01.2025

Государственный секретарь США Марко Рубио 26 января сообщил об освобождении из белорусской тюрьмы гражданки США Анастасии Нуфер. Вот что об этом известно на данный момент.

Информация об освобождении американки из белорусской тюрьмы была озвучена на официальной страничке Рубио в соцсети Х. По его словам, женщину взяли под стражу в то время, как во главе Белого дома находился Джо Байден, а её освобождение, по словам Рубио, стало возможно лишь благодаря политике, проводимой новой администрацией Дональда Трампа под девизом “мир через силу”.

За что была задержана американка, не сообщается. Её имя ранее не фигурировало ни в каких заявлениях представителей официального Минска. Впрочем, сам Вашингтон, как известно, обычно не разглашает информацию о задержанных за рубежом американцах без официального разрешения их семьи.

[info_b]В Минске эту информацию пока никак не комментировали.[/info_b]

Напомним, как ранее рассказал Telegraf.news, 24 января, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал очередной указ о помиловании. На этот раз по решению главы государства на смягчение назначенного наказания могут рассчитывать 15 человек - 8 женщин и 7 мужчин, осуждённых за преступления экстремистской направленности и незаконный оборот наркотиков. Имена помилованных в администрации президента традиционно не называли, поэтому не известно, была ли Нуфер в числе этих людей.

Лукашенко помиловал ещё 15 человек

Отметим, что 17 января на рабочем на совещании по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году Лукашенко заявил об интересе, который, по его словам, “есть у США к Беларуси”.