"Только если есть ненужное авто" — МИД призвал белорусов "не рисковать" с выездом в Литву

Опубликовано: 18.01.2025 14:21 , Обновлено: 18.01.2025

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз призвал жителей Республики "не рисковать" с выездом в соседнюю Литву — только если есть "ненужный автомобиль". Напомним, днём ранее Литовская таможня передумала и разрешила въезжать в страну машинам с белорусскими номерами. До этого власти сообщали о намерении запретить въезд.

Анатолий Глаз заявил, что такое решение литовских властей создаёт “серьёзные проблемы для обычных людей”, добавив, что в Беларуси “говорили об этом не раз”. По его мнению, запрет на въезд легковушкам с белорусскими регистрационными знаками — это “безосновательная прихоть отдельных политиков и всевластных спецслужб Литвы”.

Представитель внешнеполитического ведомства утверждает, что подобные меры “противоречат международно-правовом нормам”, “прямо влияют на свободу передвижения”, а также “имеют признаки дискриминации по национальному признаку”. При этом Глаз заявил, что все эти факторы “руководство соседней страны уже давно не учитывает”, передало информагентство БелТА.

”…Поэтому и в этой ситуации не стоит им доверять. Ну, может, только если у кого есть ненужный автомобиль — на эксперименты”, — предложил он. Дипломат добавил, что подобные запреты, по его мнению, власти Литвы принимают “с лёгкостью, при отсутствии правовых и морально-этических рамок”, а также “без дискуссии и демократический ограничений”.

“Сегодня запрет, завтра — отмена, послезавтра снова запрет. И в любой момент может быть ещё что угодно. Пусть лучше родственники приезжают в нашу гостеприимную Беларусь, в безвизовом порядке, не боясь конфискации автомобиля, по понятным и гарантированным правилам въезда и пребывания”, — посоветовал Анатолий Глаз.

Напомним, в пятницу, 17 января, Литовская таможня передумала и разрешила въезжать в страну автомобилям с белорусскими регистрационными знаками. Речь идёт о легковушках, которые не предназначены для продажи и которые принадлежат гражданам нашей Республики. Ранее ведомство объявило о запрете на въезд и пребывание на своей территории с 18 января 2025 года.

Запрет отменяется? Таможня Литвы объяснила, в каких случаях разрешат въезжать авто на белорусских номерах

Ранее Telegraf.news писал, что такие же ограничения для легковых авто из Беларуси с 16 июля 2024 года ввела Латвия. Причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в 8-й пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня. Спустя время аналогичное решение приняла и Эстония.

Латвия запретила въезд всем белорусским автомобилям