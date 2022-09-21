Тимановская больше не прапорщик. Стало известно, кого еще лишил воинских званий Лукашенко

Опубликовано: 21.09.2022 08:30 , Обновлено: 21.09.2022

На Национальном правовом портале 21 сентября опубликовали указ Александра Лукашенко «О лишении воинских (специальных) званий, классных чинов». В списке — более 80 человек: полковники, подполковники, майоры, капитаны, лейтенанты, прапорщики, сержанты. Есть фамилии, которые в последнее время на слуху.

Напомним, Александр Лукашенко посчитал их действия «дискредитирующими». Туда попали и те, кого привлекли за административные правонарушения и участие в митингах.

Так, звания прапорщика внутренней службы запаса лишили бегунью Кристину Тимановскую. Напомним. она во время Олимпийских Игр в Токио в 2020-м году попросила убежище в Польше.

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В список попал подполковник запаса Валерий Сахащик. Это бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады. В августе 2022 года он присоединился к кабинету, созданному Светланой Тихановской, который КГБ Беларуси объявил экстремистским формированием.

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Лишили звания и старшего лейтенанта запаса Егора Лебедка. Это военный эксперт, на которого завели уголовное дело за «содействие экстремистской деятельности».

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Кроме них званий лишили:

полковника в отставке

Алексеюка Геннадия Александровича

Семашко Игоря Львовича

полковника запаса

Барковского Юрия Михайловича

Гирса Андрея Олеговича

Дерькова Дмитрия Геннадьевича

Козлова Романа Александровича

Родевича Дмитрия Зигмундовича

подполковника в отставке

Киселева Сергея Иннокентьевича

подполковника запаса

Ванеева Сергея Ивановича

Зорю Дмитрия Петровича

Лялина Сергея Дмитриевича

Мана Сергея Александровича

Михайличенко Андрея Алексеевича

Прибыша Андрея Михайловича

Трутько Алексея Николаевича

майора

Сахащика Александра Валерьевича

майора в отставке

Занько Анатолия Ильича

майора запаса

Ефимченко Алексея Леонидовича

Пикуна Дениса Николаевича

Рафеенко Павла Анатольевича

Ситникова Дмитрия Сергеевича

Супрановича Дмитрия Алексеевича

Шинкевича Юрия Александровича

Яскунова Александра Николаевича

капитана запаса

Зинчука Алексея Валерьевича

Коваля Вадима Владимировича

Романькова Павла Вячеславовича

Шабуневича Дмитрия Андреевича

Шевченко Вадима Александровича

старшего лейтенанта запаса

Велесницкого Александра Григорьевича

Квача Виктора Алексеевича

Николаенко Вадима Валерьевича

Пануца Александра Ильича

Тринду Алексея Владимировича

лейтенанта запаса

Веремейчика Василия Александровича

Осавелюка Данилу Сергеевича

Светличного Владислава Александровича

прапорщика запаса

Войтеля Ивана Ивановича

Ковалевича Сергея Геннадьевича

Скорба Павла Александровича

старшего сержанта запаса

Дрозда Илью Юрьевича

специальных званий:

майора внутренней службы запаса

Черемных Валерия Александровича

старшего прапорщика внутренней службы запаса

Новицкую Алесю Геннадьевну

полковника милиции в отставке

Шиенка Владимира Петровича

полковника милиции запаса

Пашко Сергея Петровича

Протоповича Алексея Александровича

подполковника милиции запаса

Беленького Андрея Васильевича

Дмитриева Дмитрия Владимировича

Левченко Андрея Константиновича

Попелёнка Александра Владимировича

Цветинского Александра Анатольевича

Шальца Александра Анатольевича

майора милиции запаса

Волчка Василия Григорьевича

Данильчика Сергея Валентиновича

Демешко Татьяну Владимировну

Лысюка Руслана Александровича

Мицковича Александра Евгеньевича

Певца Сергея Николаевича

капитана милиции запаса

Букаса Игоря Викторовича

Денисюка Анатолия Андреевича

Кривошеина Михаила Анатольевича

Москвина Игоря Анатольевича

Поротникова Андрея Евгеньевича

Савченко Алексея Викторовича

старшего лейтенанта милиции запаса

Бубнова Кирилла Андреевича

Пугачёва Станислава Александровича

лейтенанта милиции запаса

Шустова Владимира Александровича

прапорщика милиции запаса

Кулаженко Павла Александровича

старшего сержанта милиции запаса

Шарковича Виктора Михайловича

сержанта милиции запаса

Грановского Вячеслава Викторовича

Ковальчука Андрея Михайловича

подполковника юстиции запаса

Сенькова Алексея Владимировича

старшего лейтенанта юстиции запаса

Долгого Илью Олеговича

классных чинов:

советника юстиции

Вольского Виталия Францевича

Николаева Александра Александровича

Талерчика Олега Николаевича

юриста 1 класса

Бабака Евгения Игоревича

Ермакова Олега Александровича

юриста 2 класса

Гузикова Артема Сергеевича

Лащ Наталью Николаевну

Лукашенко лишил званий и чинов более 80 силовиков