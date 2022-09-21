Тимановская больше не прапорщик. Стало известно, кого еще лишил воинских званий Лукашенко
На Национальном правовом портале 21 сентября опубликовали указ Александра Лукашенко «О лишении воинских (специальных) званий, классных чинов». В списке — более 80 человек: полковники, подполковники, майоры, капитаны, лейтенанты, прапорщики, сержанты. Есть фамилии, которые в последнее время на слуху.
Напомним, Александр Лукашенко посчитал их действия «дискредитирующими». Туда попали и те, кого привлекли за административные правонарушения и участие в митингах.
Так, звания прапорщика внутренней службы запаса лишили бегунью Кристину Тимановскую. Напомним. она во время Олимпийских Игр в Токио в 2020-м году попросила убежище в Польше.
В список попал подполковник запаса Валерий Сахащик. Это бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады. В августе 2022 года он присоединился к кабинету, созданному Светланой Тихановской, который КГБ Беларуси объявил экстремистским формированием.
Лишили звания и старшего лейтенанта запаса Егора Лебедка. Это военный эксперт, на которого завели уголовное дело за «содействие экстремистской деятельности».
Кроме них званий лишили:
полковника в отставке
- Алексеюка Геннадия Александровича
- Семашко Игоря Львовича
полковника запаса
- Барковского Юрия Михайловича
- Гирса Андрея Олеговича
- Дерькова Дмитрия Геннадьевича
- Козлова Романа Александровича
- Родевича Дмитрия Зигмундовича
подполковника в отставке
- Киселева Сергея Иннокентьевича
подполковника запаса
- Ванеева Сергея Ивановича
- Зорю Дмитрия Петровича
- Лялина Сергея Дмитриевича
- Мана Сергея Александровича
- Михайличенко Андрея Алексеевича
- Прибыша Андрея Михайловича
- Трутько Алексея Николаевича
майора
- Сахащика Александра Валерьевича
майора в отставке
- Занько Анатолия Ильича
майора запаса
- Ефимченко Алексея Леонидовича
- Пикуна Дениса Николаевича
- Рафеенко Павла Анатольевича
- Ситникова Дмитрия Сергеевича
- Супрановича Дмитрия Алексеевича
- Шинкевича Юрия Александровича
- Яскунова Александра Николаевича
капитана запаса
- Зинчука Алексея Валерьевича
- Коваля Вадима Владимировича
- Романькова Павла Вячеславовича
- Шабуневича Дмитрия Андреевича
- Шевченко Вадима Александровича
старшего лейтенанта запаса
- Велесницкого Александра Григорьевича
- Квача Виктора Алексеевича
- Николаенко Вадима Валерьевича
- Пануца Александра Ильича
- Тринду Алексея Владимировича
лейтенанта запаса
- Веремейчика Василия Александровича
- Осавелюка Данилу Сергеевича
- Светличного Владислава Александровича
прапорщика запаса
- Войтеля Ивана Ивановича
- Ковалевича Сергея Геннадьевича
- Скорба Павла Александровича
старшего сержанта запаса
- Дрозда Илью Юрьевича
специальных званий:
майора внутренней службы запаса
- Черемных Валерия Александровича
старшего прапорщика внутренней службы запаса
- Новицкую Алесю Геннадьевну
полковника милиции в отставке
- Шиенка Владимира Петровича
полковника милиции запаса
- Пашко Сергея Петровича
- Протоповича Алексея Александровича
подполковника милиции запаса
- Беленького Андрея Васильевича
- Дмитриева Дмитрия Владимировича
- Левченко Андрея Константиновича
- Попелёнка Александра Владимировича
- Цветинского Александра Анатольевича
- Шальца Александра Анатольевича
майора милиции запаса
- Волчка Василия Григорьевича
- Данильчика Сергея Валентиновича
- Демешко Татьяну Владимировну
- Лысюка Руслана Александровича
- Мицковича Александра Евгеньевича
- Певца Сергея Николаевича
капитана милиции запаса
- Букаса Игоря Викторовича
- Денисюка Анатолия Андреевича
- Кривошеина Михаила Анатольевича
- Москвина Игоря Анатольевича
- Поротникова Андрея Евгеньевича
- Савченко Алексея Викторовича
старшего лейтенанта милиции запаса
- Бубнова Кирилла Андреевича
- Пугачёва Станислава Александровича
лейтенанта милиции запаса
- Шустова Владимира Александровича
прапорщика милиции запаса
- Кулаженко Павла Александровича
старшего сержанта милиции запаса
- Шарковича Виктора Михайловича
сержанта милиции запаса
- Грановского Вячеслава Викторовича
- Ковальчука Андрея Михайловича
подполковника юстиции запаса
- Сенькова Алексея Владимировича
старшего лейтенанта юстиции запаса
- Долгого Илью Олеговича
классных чинов:
советника юстиции
- Вольского Виталия Францевича
- Николаева Александра Александровича
- Талерчика Олега Николаевича
юриста 1 класса
- Бабака Евгения Игоревича
- Ермакова Олега Александровича
юриста 2 класса
- Гузикова Артема Сергеевича
- Лащ Наталью Николаевну