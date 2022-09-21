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Тимановская больше не прапорщик. Стало известно, кого еще лишил воинских званий Лукашенко

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На Национальном правовом портале 21 сентября опубликовали указ Александра Лукашенко «О лишении воинских (специальных) званий, классных чинов». В списке — более 80 человек: полковники, подполковники, майоры, капитаны, лейтенанты, прапорщики, сержанты. Есть фамилии, которые в последнее время на слуху.

Напомним, Александр Лукашенко посчитал их действия «дискредитирующими». Туда попали и те, кого привлекли за административные правонарушения и участие в митингах.

Так, звания прапорщика внутренней службы запаса лишили бегунью Кристину Тимановскую. Напомним. она во время Олимпийских Игр в Токио в 2020-м году попросила убежище в Польше.

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В список попал подполковник запаса Валерий Сахащик. Это бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады. В августе 2022 года он присоединился к кабинету, созданному Светланой Тихановской, который КГБ Беларуси объявил экстремистским формированием.

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Лишили звания и старшего лейтенанта запаса Егора Лебедка. Это военный эксперт, на которого завели уголовное дело за «содействие экстремистской деятельности».

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Кроме них званий лишили:

полковника в отставке

  • Алексеюка Геннадия Александровича
  • Семашко Игоря Львовича

полковника запаса

  • Барковского Юрия Михайловича
  • Гирса Андрея Олеговича
  • Дерькова Дмитрия Геннадьевича
  • Козлова Романа Александровича
  • Родевича Дмитрия Зигмундовича

подполковника в отставке

  • Киселева Сергея Иннокентьевича

подполковника запаса

  • Ванеева Сергея Ивановича
  • Зорю Дмитрия Петровича
  • Лялина Сергея Дмитриевича
  • Мана Сергея Александровича
  • Михайличенко Андрея Алексеевича
  • Прибыша Андрея Михайловича
  • Трутько Алексея Николаевича

майора

  • Сахащика Александра Валерьевича

майора в отставке

  • Занько Анатолия Ильича

майора запаса

  • Ефимченко Алексея Леонидовича
  • Пикуна Дениса Николаевича
  • Рафеенко Павла Анатольевича
  • Ситникова Дмитрия Сергеевича
  • Супрановича Дмитрия Алексеевича
  • Шинкевича Юрия Александровича
  • Яскунова Александра Николаевича

капитана запаса

  • Зинчука Алексея Валерьевича
  • Коваля Вадима Владимировича
  • Романькова Павла Вячеславовича
  • Шабуневича Дмитрия Андреевича
  • Шевченко Вадима Александровича

старшего лейтенанта запаса

  • Велесницкого Александра Григорьевича
  • Квача Виктора Алексеевича
  • Николаенко Вадима Валерьевича
  • Пануца Александра Ильича
  • Тринду Алексея Владимировича

лейтенанта запаса

  • Веремейчика Василия Александровича
  • Осавелюка Данилу Сергеевича
  • Светличного Владислава Александровича

прапорщика запаса

  • Войтеля Ивана Ивановича
  • Ковалевича Сергея Геннадьевича
  • Скорба Павла Александровича

старшего сержанта запаса

  • Дрозда Илью Юрьевича

специальных званий:

майора внутренней службы запаса

  • Черемных Валерия Александровича

старшего прапорщика внутренней службы запаса

  • Новицкую Алесю Геннадьевну

полковника милиции в отставке

  • Шиенка Владимира Петровича

полковника милиции запаса

  • Пашко Сергея Петровича
  • Протоповича Алексея Александровича

подполковника милиции запаса

  • Беленького Андрея Васильевича
  • Дмитриева Дмитрия Владимировича
  • Левченко Андрея Константиновича
  • Попелёнка Александра Владимировича
  • Цветинского Александра Анатольевича
  • Шальца Александра Анатольевича

майора милиции запаса

  • Волчка Василия Григорьевича
  • Данильчика Сергея Валентиновича
  • Демешко Татьяну Владимировну
  • Лысюка Руслана Александровича
  • Мицковича Александра Евгеньевича
  • Певца Сергея Николаевича

капитана милиции запаса

  • Букаса Игоря Викторовича
  • Денисюка Анатолия Андреевича
  • Кривошеина Михаила Анатольевича
  • Москвина Игоря Анатольевича
  • Поротникова Андрея Евгеньевича
  • Савченко Алексея Викторовича

старшего лейтенанта милиции запаса

  • Бубнова Кирилла Андреевича
  • Пугачёва Станислава Александровича

лейтенанта милиции запаса

  • Шустова Владимира Александровича

прапорщика милиции запаса

  • Кулаженко Павла Александровича

старшего сержанта милиции запаса

  • Шарковича Виктора Михайловича

сержанта милиции запаса

  • Грановского Вячеслава Викторовича
  • Ковальчука Андрея Михайловича

подполковника юстиции запаса

  • Сенькова Алексея Владимировича

старшего лейтенанта юстиции запаса

  • Долгого Илью Олеговича

классных чинов:

советника юстиции

  • Вольского Виталия Францевича
  • Николаева Александра Александровича
  • Талерчика Олега Николаевича

юриста 1 класса

  • Бабака Евгения Игоревича
  • Ермакова Олега Александровича

юриста 2 класса

  • Гузикова Артема Сергеевича
  • Лащ Наталью Николаевну

Лукашенко лишил званий и чинов более 80 силовиков

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