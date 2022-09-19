Лукашенко лишил званий и чинов более 80 силовиков

Опубликовано: 19.09.2022 19:41 , Обновлено: 03.10.2022

Александр Лукашенко подписал указ №332 от 19 сентября, которым лишил званий и чинов более 80 бывших силовиков, действия которых посчитал "дискредитирующими", а также привлеченных за административные правонарушения и участие в митингах.

В списки попали бывшие военнослужащие и работники органов прокуратуры.

“Среди них - привлечение к установленной законом ответственности за умышленное разглашение служебной тайны, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе несанкционированных митингах, оскорбление представителей власти, выступление с заявлениями экстремистского характера и другие”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/bolee-80-byvshih-silovikov-i-rabotnikov-prokuratury-lisheny-zvaniy-i-klassnyh-chinov” rel=“noopener” target=“_blank”] говорится [/link] в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.

Там уточнили, что некоторые попавшие в списки “были уволены со службы десять и более лет назад”. Также в указе есть бывшие военнослужащие, “которые в настоящее время принимают участие в вооруженных конфликтах на территориях других государств”

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко вручил 24 августа награды сотрудникам МВД, КГБ и других силовых ведомств за их действия в 2020 году во время протестов после выборов. Он заявил, что таким образом отдает им “долги”. Также он призвал найти тех, кого ещё не наградили, а надо. А ещё призвал не расслабляться.

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