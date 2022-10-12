Глава КГБ Тертель заявил, что Запад планирует захватить один райцентр Беларуси

Опубликовано: 12.10.2022 08:22 , Обновлено: 14.10.2022

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель обвинил «иностранные спецслужбы» в подготовке на территории Украины до 300 боевиков, чтобы захватить один из районных центров Беларуси.

Об этом он заявил в эфире гостелеканала «Беларусь 1» 11 октября.

По словам Тертеля, город планируют использовать как «плацдарм для дальнейшего развития наступления».

Как утверждает глава КГБ, есть еще сценарии «захвата власти в Беларуси». Один из них — «подготовка серии терактов» в Беларуси. Например, на железной дороге, по пути движения общей с Россией группировки войск.

«Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины. Мы пока там не видим Латвии», — заявил Тертель.

Кроме того, он обвинил американское ЦРУ «и другие более мощные спецслужбы», которые «направляют эту ситуацию, финансируют их».

А еще по словам главы КГБ, Запад «прорабатывает вариант использования тактического ядерного оружия» по Беларуси и России.

Кстати, также Тертель выразил мнение, что бои в Украине вступят в ключевую фазу в ноябре-феврале. Но это зависит от действий России.

Мобилизованные россияне переломят ход войны. Но при условии — Глава КГБ Тертель

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 10 октября на внезапном совещании с силовиками приказал КГБ провести в Беларуси «контртеррористические мероприятия». По его словам, Киев готов открыть фронт на белорусской границе. И Запад тоже.

«Если хочешь мира, нужно готовиться к войне. Всегда. Всю жизнь… Мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было», — заявил он.

«Не дай бог, конечно» — Лукашенко поручил КГБ и Минобороны готовиться к войне