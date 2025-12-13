США пообещали снять санкции с белорусских удобрений

Опубликовано: 13.12.2025 17:24 , Обновлено: 13.12.2025

Джон Коул, спецпредставитель Дональда Трампа, объявил в субботу, что «Соединенные Штаты снимают санкции в отношении калийных удобрений» Беларуси.

«Я думаю, это очень хороший шаг со стороны США для Беларуси. Мы снимаем их сейчас», — подчеркнул Джон Коул в Минске.

Беларусь является ведущим производителем солей калия — ключевого компонента удобрений. Запасы этого сырья в Республике входят в число крупнейших в мире. Калий используется в производстве удобрений, а также в стекольной и лакокрасочной промышленности.

Джон Коул, назначенный в прошлом месяце специальным посланником Дональда Трампа по Беларуси, заявил, что переговоры о санкциях будут продолжены. «По мере нормализации отношений между двумя странами будет сниматься все больше санкций», — сказал американский чиновник.

Как напомнило агентство Reuters, президент (США) поручил Джону Коулу вести переговоры с Лукашенко об освобождении остальных заключенных в обмен на отмену некоторых ограничений.

Тем временем агентство БелТА процитировало слова Коула о том, что в ходе переговоров с Лукашенко он поднимал множество вопросов. Сообщается, что Лукашенко передали личное послание от Дональда и Мелании Трамп.

Тем не менее, санкции в отношении Беларуси введены не только США. Евросоюз, например, ввел ограничения для «Беларуськалия» и «Белорусской калийной компании».

Литва прекратила транзит через порт Клайпеда, что резко ударило по логистике. Белорусским властям пришлось искать новые пути через Россию и другие страны, перенаправляя потоки на рынки Азии, Латинской Америки и Африки.

По данным МИД Беларуси, в 2021 году, до введения санкций, Беларусь и Россия почти в равных долях обеспечивали более 40% мирового предложения калия, 35,9% приходилось на Канаду и 5,8% — на США.