Даже закатки нельзя. Белорусы показали гору продуктов, которые выбрасывают на границе с Литвой

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Опубликовано: 03.06.2024 17:00 , Обновлено: 03.06.2024

Правительство Литвы с 3 июня ввело запрет на ввоз некоторых продуктов из России и Беларуси — в списке "запрещёнки" оказалось порядка 2800 единиц. Уже в первую ночь на белорусско-литовской границе пограничники начали выбрасывать всё: от пачки печенья до банок с маринадами. При этом в постановлении указано, что ввозить продукты белорусско-российского происхождения нельзя, а вот провозить — можно.

Пользователи соцсетей начали делиться информацией о ситуации на границе с Литвой сразу после полуночи 3 июня. Десятки людей писали, что теперь с собой можно провезти максимум полбутылки воды и термос в чае, передал Интернет-портал “АвтоГродно”. К утру, по информации белорусов, на КПП скопилась большое количество чёрных мешков, куда сотрудники погранслужбы выбрасывали запрещённые продукты питания.

Один из пользователей сообщил, что если показать билет на самолёт, таможенники понимают: продукты везут транзитом. Поскольку эту меру власти Литвы не запретили, владельцев документов на самолёт должны пропустить с любой едой и другими товарами.

Напомним, правительство Литвы поддержало инициативу Сейма и ввело запрет на ввоз некоторых продуктов российского и белорусского происхождения. Данный перечень, как пояснили власти, подготовили «с учётом количества, структуры и стоимости импорта сельскохозяйственной продукции и кормов». В него решили не включать только те продукты, которые в Литве «не имеют альтернативных источников импорта». К ним, в частности, относятся некоторые грибы и ягоды, а также определённые корма для животных. В список запрещённых к ввозу товаров попали:

мясо и субпродукты,

рыба,

молоко и молочные продукты,

яйца,

натуральный мёд,

продукты неживотного происхождения,

растения,

овощи,

фрукты,

кофе,

специи,

зерновые,

крупы,

масло,

напитки,

табачные изделия.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 апреля 2024 года вступило в силу постановление белорусского правительства о запрете ввоза через литовскую границу многих товаров народного потребления. Это решение правительство приняло ещё в прошлом году, назвав его ответом на закрытие Литвой двух КПП на границе с Беларусью.

В Правительстве Беларуси назвали дату начала действия запрета на ввоз товаров из Литвы