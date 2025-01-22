Таможня Литвы пообещала передать конфискованные на границе с Беларусью авто Украине

Опубликовано: 22.01.2025 07:53 , Обновлено: 22.01.2025

Литовская таможня решила передавать конфискованные на границе с Беларусью автомобили Украине в качестве гуманитарной помощи. Речь идёт о тех машинах, которые использовались для контрабанды сигарет.

Такая судьба, судя по официальному заявлению литовской таможни, постигнет и три автомобиля, задержанных 17 января сотрудниками Криминальной таможни и Вильнюсской территориальной таможни на КПП в Мядининкае. В них правоохранители обнаружили тайники, в которых контрабандисты прятали в общей сложности более 3 тысяч пачек сигарет. Стоимость контрабанды таможенники оценили в 13 573 евро с учетом налогов.

Выявить контрабанду удалось с помощью рентген-оборудования. Тайники под сиденьями, на порогах машин, на приборной панели и в других местах обнаружились в машинах марок BMW X5, Mercedes Benz и BMW X6. Все машины ехали из Беларуси и управлялись гражданами Беларуси.

Как пояснили в литовской таможенной службе, на нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях за контрабанду. За это водители могут заплатить немалые штрафы - от 2 до 6 тысяч евро, а также лишиться самих авто (сейчас решается вопрос об их конфискации, а пока машины просто задержаны).

“Такие машины потом обычно передаются для нужд Украины. В 2024 году литовская таможня передала Украине в качестве гуманитарной помощи 114 конфискованных автомобилей”, - рассказали в литовском ведомстве.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что подобная практика существует и в другой соседней с Беларусью страной - Латвией. Причём речь идёт не только о авто, конфискованных за контрабанду, но и о просто о транспортных средствах, официально зарегистрированных в России и Беларуси. С недавнего времени некоторым из них официально запрещено находиться на территории Латвийской Республики.

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