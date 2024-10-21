ГТК Беларуси обвинил Ригу в "ущемлении" латвийцев из-за запрета на въезд белорусских автомобилей

Опубликовано: 21.10.2024 15:49 , Обновлено: 21.10.2024

Таможенный комитет Беларуси (ГТК) 21 октября сообщил, что считает вступающий с 31 октября в силу закон о запрете на въезде в Латвию автомобилей на белорусских номерах нецивилизованным.

В ГТК заявили, что решение властей Латвии “негативно скажется на обычных людях, имеющих родственные связи, путешественниках, туристах”. А само оно “противоречит принципам цивилизованного общества” и ущемит интересы граждан Латвии.

В ведомстве напомнили, что только за последние выходные через пункт пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией в и из Беларуси проехали около 800 легковых авто.

Напомним, что власти Латвии ввели запрет на въезд и передвижение по стране автомобилей на белорусских номерах. Если точнее, то под запрет попадут все автомобили для перевозки людей вместимостью менее 10 человек. Он вступит у силу 31 октября. При этом автомобилям на латвийских номерах пересекать границу Беларуси будет можно.

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В то же время, автобусам будет разрешено пересекать границу. Главное, чтобы они могли перевозить более 10 пассажиров.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Сейм Латвии во вторник, 10 сентября, во втором – окончательном – чтении принял поправки в закон о дорожном движении, разрешив конфисковывать автомобили с белорусской регистрацией. На то, чтобы переоформить такую машину или вывезти за пределы страны её владельцам дали чуть больше месяца.

Теперь точно. Сейм Латвии обязал вывезти или переоформить авто, зарегистрированные в Беларуси. В какой срок?