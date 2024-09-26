Таможенный комитет Беларуси обвинил Вильнюс в "пренебрежительном отношении к литовцам"

Опубликовано: 26.09.2024 10:55 , Обновлено: 26.09.2024

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) обвинил власти Литвы в "пренебрежительном отношении" к собственным гражданам. Так в белорусском ведомстве в четверг, 26 сентября, прокомментировали решение правительства соседней страны официально расторгнуть договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью.

“Официальный отказ от исполнения обязательств, закрепленных Беларусью и Литвой договором в таможенной сфере, - это очередное подтверждение пренебрежительного отношения литовской стороны к людям, в том числе гражданам своей страны”, - заявили в ГТК Беларуси.

В ведомстве подчеркнули, что какое-либо сотрудничество с белорусской стороной литовские таможенники в принципе прекратили в начале 2022 года. При этом, как ранее заявлял председатель ГТК Владимир Орловский, несмотря на отсутствие какого-либо диалога на уровне руководства, “небольшой контакт на уровне старших смен” непосредственно в пунктах пропуска на западной границе страны до сих пор оставался.

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В таможенном ведомстве Беларуси заявили, что они “неоднократно обращались” к своим литовским коллегам “по поводу необходимости соблюдения договоренностей по приему транспортных средств”, а также предлагали “провести встречи и рассмотреть возможности открытия закрытых пунктов пропуска”, однако “реакции не последовало”.

“По настоящее время литовцы всеми способами демонстрируют свое отношение: искусственно создают очереди на границе, неритмично оформляют транспорт, периодически и вовсе не оформляют. И это с учетом того, что оставили действующими только два пункта пропуска”, - посетовали в ГТК.

Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Литвы 25 сентября одобрило инициативу Министерства финансов о расторжении договора о таможенном сотрудничестве с Беларусью, действовавший с 1996 года. Теперь Вильнюс должен направить ноты по дипломатическим каналам, после чего срок соглашений истечёт через полгода.

Правительство Литвы одобрило расторжение таможенных соглашений с Беларусью