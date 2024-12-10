"Там такой замес" — Лукашенко дал прогноз, что будет в Сирии после победы повстанцев

Опубликовано: 10.12.2024 17:56 , Обновлено: 10.12.2024

Александр Лукашенко дал прогноз, что будет в Сирии после прихода к власти повстанцев. По его словам, на сегодняшний день в стране "такой замес, что это только начало". При этом глава государства утверждает, что "оружие вот этим незаконным формированиям" дали американцы, уточнив, что у него "нет оснований так заявлять".

Лукашенко заверил, что Минск “всегда поддерживал законную власть” и “не лез в разборки всякие”. По его словам, россияне рассказывали президенту, “какая там шла борьба”, “какой был замес”, однако “до войны в Украине как-то ситуацию стабилизировали”. Он заявил, что раньше в Сирии “можно было жить и работать”, поскольку местная армия “встала на ноги и обеспечивала определённую безопасность”.

“Когда началась война в Украине, наверное, всё-таки, этим воспользовались: Иран начали душить, особенно, последние конфликты с Израилем, и так далее. Скорее всего, американцы — я думаю, что американцы — профинансировали, оружие дали вот этим вот незаконным формированиям, так называемой оппозиции, и они атаковали в конце ноября сирийские подразделения”, — заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что “бежали все”, а единственные, кто воевал и сейчас сопротивляется, — это курды. По мнению глава государства, на сегодняшний день в Сирии “такой замес, что это только начало”. Лукашенко утверждает, что в ближайшее время в стране начнётся борьба за власть, ведь “президент уехал, власти практически нет”.

Напомним, 27 ноября антиправительственные силы начали наступление из Идлиба и спустя менее чем две недели объявили о захвате Дамаска и свержении Башара Асада. Президент Сирии покинул страну и, по данным российских СМИ, получил убежище в Москве. Премьер-министр Мухаммад Гази аль-Джалали остался в Дамаске и заявил о готовности к мирной передачи власти и работе под любым руководством.

Ранее Telegraf.news писал, что власти ряда европейских стран временно приостановили приём заявок на предоставление убежища от граждан Сирии. В Федеральном управлении по миграции и беженцам Германии, в частности, объяснили это тем, что в Сирии сейчас складывается «запутанная ситуация» с неясными перспективами, поэтому европейские страны решили взять паузу в вопросах беженцев.

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Также мы рассказывали, что глава “Правительства спасения Сирии”, созданного вооружённой оппозицией в провинции Идлиб, Мухаммед аль-Башир заявил в телевизионном обращении, что до 1 марта 2025 года будет исполнять обязанности премьер-министра переходного правительства страны. Об сообщило издание Al Jazeera.

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