Суд в Риге приговорил белоруса к 8 годам тюрьмы за шпионаж

Опубликовано: 28.10.2022 14:32 , Обновлено: 28.10.2022

В Латвии Рижский городской суд 28 октября вынес приговор белорусу за шпионаж «в пользу белорусской военной разведки». Ему дали восемь лет лишения свободы.

Об этом сообщило латвийское агентство Leta.

Напомним, белоруса задержали в Латвии 15 февраля 2022 года. Его имя так и не называли.

По данным следствия, он тайно фотографировал важные объекты в стране — оборонные, электроснабжения, гражданские и т.д. — и передавал снимки белорусской военной разведке. Мужчине удалось получить информацию как минимум о 17 объектах государственного значения, которая может быть важна как для Беларуси, так и для России.

Подробнее об этом можно почитать по ссылке:

В Латвии белоруса собираются судить за шпионаж

В то же время, как писал Телеграф, в КГБ 27 октября объявили, что задержали гражданина Беларуси Дмитрия Гулина, которого завербовали в Ташкенте украинские спецслужбы. По сообщениям белорусских спецслужб, задержанный мужчина долгое время служил в вооружённых силах Беларуси.

КГБ задержал белорусского агента СБУ, предсказавшего начало войны