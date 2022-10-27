КГБ задержал белорусского агента СБУ, предсказавшего начало войны

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Опубликовано: 27.10.2022 18:41 , Обновлено: 27.10.2022

В КГБ 27 октября объявили, что задержали гражданина Беларуси Дмитрия Гулина, которого завербовали в Ташкенте украинские спецслужбы.

По сообщениям белорусских спецслужб, задержанный мужчина долгое время служил в вооружённых силах Беларуси. Но после 2022 года уехал в Ташкент, где “начал делитсья” с СБУ информацией о перемещениях белорусских военных, составе сил спецопераций и другими сведениями.

Глава КГБ Иван Тертель рассказал, что белорус был “топографом высокого класса”, а потому когда-то имел доступ к государственным секретам. Теперь его взяли в Беларуси под стражу и обвиняют по статье о госизмене, [link href=“https://www.tvr.by/news/obshchestvo/kgb_belarusi_zaderzhal_agenta_ukrainskikh_spetssluzhb_/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] госканал “Беларусь 1”.

Сам задержанный Дмитрий Гулин рассказал в эфире госТВ, что поразил агентов СБУ своими прогнозами: “Наверное, их это впечатлило. Потому что не каждый может предсказать точное время удара. И время начала СВО я тоже предсказал”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава КГБ Иван Тертель 20 октября заявил, что в Беларуси задержали украинца, двух белорусов, которые «работали на разведку Украину», а также некоего подполковника. Против них возбудили уголовное дело за «шпионаж» и «измену государству». И рассказал, кого белорусская спецслужба отпустила заграницу «по-человечески».

Тертель рассказал, как КГБ «по-человечески» отпускал украинских агентов домой