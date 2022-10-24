В Латвии белоруса собираются судить за шпионаж

Опубликовано: 24.10.2022 14:38 , Обновлено: 24.10.2022

Генпрокуратура Латвии передала в суд уголовное дело на белоруса, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщило агентство Leta 24 октября.

Гражданина Беларуси задержали 15 февраля 2022 года. Его имя не называют.

По данным следствия, он тайно фотографировал важные объекты в Латвии — оборонные, электроснабжения, гражданские и т.д. — и передавал снимки белорусской военной разведке.

Каксообщили в издании, так мужчине удалось получить информацию как минимум о 17 объектах государственного значения, которая может быть важна как для Беларуси, так и для России.

Например, по мнению латвийских спецслужб, ее могут использовать «в случае возможного военного конфликта с НАТО для планирования диверсий или атак на военные объекты и критическую инфраструктуру страны».

Теперь мужчине грозит до 10 лет и пробационный надзор на срок до 3 лет. Суд назначили на 28 октября.

Как писал ранее Телеграф, глава КГБ Иван Тертель 20 октября заявил, что в Беларуси задержали украинца, двух белорусов, которые «работали на разведку Украину», а также некоего подполковника. Против них возбудили уголовное дело за «шпионаж» и «измену государству». И рассказал, кого белорусская спецслужба отпустила заграницу «по-человечески».

Тертель рассказал, как КГБ «по-человечески» отпускал украинских агентов домой