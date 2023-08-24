Суд в Минске приговорил Артема Лебедько к 3,5 года колонии

💼 Официально

Опубликовано: 24.08.2023 15:49 , Обновлено: 24.08.2023

В четверг, 24 августа, Минский городской суд приговорил Артема Лебедько к 3,5 года колонии. В вину ему вменили финансирование экстремистской деятельности.

Согласно материалам дела, обвиняемый с использованием расчетного счета одного из банков с помощью мобильного телефона сделал несколько денежных переводов трем организациям, признанным экстремистскими, передала БелТА из зала суда.

В Беларуси ликвидировали Партию БНФ

Кроме того, платежи проводились посредством встроенной платежной системы через Facebook.

Артема Лебедько, сына известного белорусского оппозиционера и экс-лидера ликвидированной Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. 33-летнего минчанина задержали 28 марта 2023 года после обыска у него дома.

Напомним, ранее Телеграф писал, что суд в Минске приговорил Эдуарда Бабарико к 8 годам колонии:

Суд в Минске приговорил Эдуарда Бабарико к 8 годам колонии