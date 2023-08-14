В Беларуси ликвидировали Партию БНФ

Опубликовано: 14.08.2023 18:36 , Обновлено: 14.08.2023

Верховный суд Беларуси 14 августа удовлетворил иск Министерства юстиции и ликвидировал Партию БНФ — одну из старейших в стране.

В Беларуси после вступления в силу нового законодательства запустили процесс перерегистрации политических партий, Минюст подал иски в суд о ликвидации некоторых из них, пишетSputnik.

В понедельник, 14 августа, стало известно, что Верховный суд удовлетворил иск и ликвидировал Партию БНФ.

“Суд удовлетворил иск о ликвидации Партии БНФ”, – сообщили в Минюсте.

[info_b]

Партия БНФ – одна из старейших оппозиционных партий в Беларуси. Основана в 1993 году Зеноном Позняком, который с середины 90-х годов проживает в Польше. С сентября 2017 по апрель 2022 года руководил Партией БНФ Григорий Костусев, который был признан виновным по делу о попытке военного переворота в Беларуси и осужден на 10 лет лишения свободы.

[/info_b]

Это минимум пятый иск Минюста Беларуси о ликвидации политической партии, который к настоящему времени рассмотрен Верховный судом. Ранее были рассмотрены иски Минюста и ликвидированы партии “Зеленых”, “Белорусская социал-демократическая партия “Грамада”.