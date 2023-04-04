Минобороны отправило белорусских военных в Россию учиться запускать ядерные ракеты

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Опубликовано: 04.04.2023 11:48 , Обновлено: 04.04.2023

В Министерстве обороны 4 апреля сообщили, что отправили белорусских военных в Россию для «практической подготовки», в том числе по применению тактических ядерных боеприпасов.

Речь идет о личном составе расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск Вооруженных сил Беларуси.

Им «предстоит пройти полный цикл обучения на одном из полигонов» ВС РФ, отметили в Минобороны.

Так, в России они должны будут «совершенствовать практические навыки в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков».

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, белорусские военные будут изучать «вопросы содержания и применение тактических ядерных боеприпасов ОТРК «Искандер-М».

Фото: Минобороны

Как ранее писал Телеграф, Александр Лукашенко заявил, что хочет вернуть ядерное оружие, на вывод которого он согласился в 90-х.

«Всё растоптано, всё нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда еще до меня… Безумцы подписали обязательства его возврата», — сказал он.

Накануне, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст.

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