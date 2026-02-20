Статкевич вышел на свободу

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Опубликовано: 20.02.2026 07:15 , Обновлено: 20.02.2026

Белорусский политик Николай Статкевич спустя пять месяцев после официального помилования главой государства вышел на свободу. Об этом сообщили белорусские и литовские СМИ со ссылкой на супругу политика Марину Адамович.

По словам супруги политика, у 69-летнего Статкевича ещё 21 января случился инсульт и с тех пор он оставался в отделении интенсивной терапии тюремной больницы. Сейчас он восстанавливается, но пока у него остаются проблемы с речью, передал литовский портал LRT.

В свою очередь белорусский портал Smartpress опубликовал первое фото Статкевича после освобождения.

Напомним, Николай Статкевич в декабре 2021 года был приговорён к 14 годам лишения свободы за преступления экстремистской направленности. В сентябре прошлого года он оказался в числе 52 помилованных, которым после освобождения было предложено покинуть территорию Республики Беларусь и выехать с Литву. Это было одним из условий договоренностей с США.

Один из освобожденных заключённых отказался покидать Беларусь — Пограничная служба Литвы

Статкевич единственный из группы отказался покидать страну и предпочёл вернуться в тюрьму. Впоследствии комментируя этот шаг политика, Президент Александр Лукашенко пообещал, что если Статкевич не хочет стать “лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции”, то ему позволят прожить старость “по-человечески”.

Лукашенко рассказал, что стало со Статкевичем, отказавшимся уезжать в Литву