Лукашенко рассказал, что стало со Статкевичем, отказавшимся уезжать в Литву

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Опубликовано: 18.09.2025 08:27 , Обновлено: 18.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября на встрече по случаю Дня единства рассказал присутствующим, что произошло с оппозиционером Николаем Статкевичем, который отказался выезжать в тюрьму в рамках сделки Минска и Вашингтона.

Видео со словами Александра Лукашенко опубликовал ТГ-канал “Пул первого”, близкий к Администрации Президента.

«Человек уже на исходе. Ребята спросили: «Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму…». Говорит: «Пойду в тюрьму». Хорошо, забрали его. Не бросишь же его», — заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пообещал, что если Николай Статкевич не хочет стать “лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции”, то ему позволят прожить старость «по-человечески».

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский политик Николай Статкевич вышел на свободу по помилованию Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщило российское издание РБК.

Позднее в Службе охраны государственной границы Литвы (VSAT) сообщили, что один из освобождённых властями Беларуси в результате договоренностей с США заключённых отказался возвращаться в Литву. Там заявили, что мужчина вернулся обратно, “углубившись вглубь Беларуси”.

Один из освобожденных заключённых отказался покидать Беларусь — Пограничная служба Литвы