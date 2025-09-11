Один из освобожденных заключённых отказался покидать Беларусь - Пограничная служба Литвы

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Опубликовано: 11.09.2025 19:31 , Обновлено: 11.09.2025

Один из освобождённых властями Беларуси в результате договоренностей с США заключённых отказался возвращаться в Литву, подтвердили в Службе охраны государственной границы Литвы(VSAT). Литовские пограничники утверждают, что мужчина вернулся обратно, "углубившись вглубь Беларуси".

«Он был на той стороне и не переходил на территорию Литвы, не было никакой попытки пересечь границу. Сейчас его нет, потому что он скрылся в глубине [белорусского] пункта пропуска», — заявил представитель Государственной пограничной службы Гедрюс Мишутис.

В то же время он опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что число белорусских заключенных, отказавшихся от выезда в Литву, увеличилось.

На вопрос, ушел ли мужчина добровольно, Мишутис заявил, что его сопровождали несколько белорусских офицеров, но он шел самостоятельно.

[inf]В Пограничном комитете Беларуси эту информацию не комментировали, однако на кадрах с камер наблюдения с пункта пропуска Каменный лог, которые публикуются ГПК в публичном доступе, был зафиксирован мужчина, похожий на Николая Статкевича, который сидел между КПП литовской и белорусской сторон. [/inf]

В свою очередь, Кристина Беликова, пресс-секретарь недавно назначенного министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса утверждает, что отказывшийся - именно Николай Статкевич. «Могу подтвердить, что есть один человек, который хочет остаться. Сейчас он находится на территории Беларуси, на территории Литвы его нет», — сказала она.

“Это Статкевич, оппозиционер”, - добавила Беликова в комментарии для агенства ELTA.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский политик Николай Статкевич вышел на свободу по помилованию Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщило российское издание РБК.

Николай Статкевич в декабре 2021 года был приговорён к 14 годам лишения свободы за преступления экстремистской направленности. Вместе с ним, по сведениям РБК, на свободу вышел и философ Владимир Мацкевич.

Статкевич вышел на свободу — РБК

В свою очередь, пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт заявила, что был решение принято «исходя из принципов гуманизма», при этом учитывались возраст осуждённых, состояние здоровья и вопросы воссоединения семей. Она уточнила, что в числе помилованных — «лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ».

Лукашенко помиловал 52 осуждённых за экстремизм и шпионаж