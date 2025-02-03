Стало известно, сколько миллиардов евро потребовал «Беларуськалий» от Литвы через Международный инвестиционный арбитраж

Опубликовано: 03.02.2025 14:55 , Обновлено: 03.02.2025

На днях стала известна точная сумма, которую компания "Беларуськалий" потребовала от литовских властей в качестве компенсации убытков, понесённых из-за приостановки транзита белорусских удобрений в 2022 году. Точная сумма указана в официальных документах по иску, опубликованных Постоянным арбитражным судом Международного инвестиционного арбитража.

Если ранее в Министерстве транспорта Литвы озвучивали сумму иска в 1 млрд евро, без учета процентов и судебных издержек, то сейчас из официальных документов стала известная более точная сумма. В свежем пресс-релизе, датированным 25 января 2024 года, указано, что белорусская компания потребовала от властей Литовской Республики в общей сложности 12 090 167 971 доллар (по состоянию на 27 ноября 2024 года).

Белорусская сторона обвинила правительство Литвы в нарушении двустороннего соглашения, заключённого между правительством Республики Беларусь и правительством Литовской Республики о защите инвестиций от 5 марта 1999 года. Это соглашение было официально денонсировано литовской стороной в числе прочих в сентябре 2024 года. Разбирательство в Международном арбитраже продолжается.

[info_b]Международный арбитражный суд при Международной торговой палате — это независимый судебный орган, созданный для разрешения международных коммерческих споров при Международной торговой палате. Штаб-квартира находится во французской столице, Париже. В состав арбитражного суда входят более сотни членов примерно из 90 государств. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал подробности этого судебного разбирательства. Они последовали за введением санкций со стороны ЕС в отношении белорусского калия, из-за которых транспортировать белорусские удобрения Литовской железной дорогой стало невозможным. Власти Литвы тогда заявляли, что такие поставки “не отвечают интересам национальной безопасности” страны.

«Беларуськалий» через суд потребовал от Литвы миллиард евро

Белорусская сторона с позицией недавних партнёров не согласилась и обратилась в суд. Изначально “Беларуськалий” пытался добиваться отмены западных санкций в Европейском суде. Однако в сентябре 2024 года исковые требования отклонили, поскольку суд посчитал аргументы белорусской стороны “неубедительными”. Теперь предприятие пытается восстановить свои инвестиционные права в Международном арбитражном суде.

«Беларуськалий» подал против Литвы иск в Международный инвестиционный арбитраж