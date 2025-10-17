Стала известна дата следующего Всебелорусского народного собрания

Опубликовано: 17.10.2025 08:17 , Обновлено: 17.10.2025

В Администрации Президента официально дали старт кампании по подготовке второго заседания VII Всебелорусского народного собрания (ВНС). Александр Лукашенко, который является его председателем, 16 октября подписал соответствующее распоряжение. Узнали точную дату и место проведения.

Согласно распоряжению Лукашенко, опубликованному 17 октября на Национальном правовом интернет-портале, второе заседание VII Всебелорусского народного собрания будет проходить в Минске и намечено на 18–19 декабря 2025 года. Первое заседание провели весной 2025 года - 24-25 апреля. Тогда ВНС созывала Центральная избирательная комиссия, теперь эту функцию передали её председателю.

Организационный комитет, который занимается подготовкой заседаний будущего ВНС, был создан ещё в феврале этого года. Планировалось, что следующее заседание пройдёт в апреле. В оргкомитет вошли ряд министров, председатели облисполкомов и Мингорисполкома и некоторые другие высшие должностные лица под руководством премьер-министра.

После формирования оргкомитета, как ранее рассказал Telegraf.news, Лукашенко перечислил четыре основных вопроса, которые планируется обсудить на следующем заседании ВНС.

Лукашенко назвал сроки следующего ВНС. Какие 4 вопроса пообещал обсудить?

А чуть ранее Президент официально разрешил не публиковать решения ВНС, постановления Президиума ВНС, а также распоряжения председателя ВНС. Публиковать их теперь обязаны только в случае, если Президиум или председатель ВНС отдельно принял такое решение. Раньше это было обязательным требованием, как для всякого официального нормативно-правового акта.

Лукашенко разрешил не публиковать решения Всебелорусского народного собрания