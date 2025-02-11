Лукашенко назвал сроки следующего ВНС. Какие 4 вопроса пообещал обсудить?

Опубликовано: 11.02.2025 14:24 , Обновлено: 11.02.2025

Во вторник, 10 февраля, Александр Лукашенко объявил о сроках проведения очередного Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое запланировали на апрель. Также глава государства перечислил четыре основных вопроса — именно их планируют обсудить на заседании.

“Начало этого года в нашей стране выдалось очень активным в общественно-политическом плане. Вслед за электоральной кампанией на апрель запланировано проведение очередного заседания Всебелорусского народного собрания”, — анонсировал Лукашенко.

По его словам, одним из ключевых вопросов, которые вынесут на ВНС, является выступление президента с ежегодным посланием к народу и парламенту. Второй пункт связан с новыми конституционными контрольными полномочиями ВНС. Ожидается, что впервые делегаты заслушают доклад премьер-министра о выполнении программ социально-экономического развития страны.

“В своём выступлении глава правительства должен не только отчитаться о проделанной работе, но и обозначить контуры стратегии программы социально-экономического развития на предстоящую пятилетку”, — отметил Александр Лукашенко.

Третьим вопросом должны стать кадровые решения. В пресс-службе президента отметили, что, согласно процедуре, глава государства вносит на согласование президиума кандидатуры судей высших судов. “Список у вас имеется. Представят этих людей председатели Конституционного и Верховного судов. Если вы их поддерживаете, то вопрос об их избрании включим в повестку дня собрания”, — подчеркнул он.

Ещё одна тема — организационная структура и комиссии ВНС. По словам Лукашенко, этот вопрос пока остаётся камнем преткновения. “Вы помните полемику на прошлом заседании президиума. Мной поручалось президиуму при участии главы Администрации президента дополнительно проработать данные вопросы. Надеюсь, мы их рассмотрим и примем решение”, — призвал он.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко на совещании 6 февраля предложил председателям исполкомов управлять частным сектором в районе и нести ответственность за него. К слову, схожую инициативу глава государства озвучивал уже в ноябре 2024 года.

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