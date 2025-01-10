Лукашенко разрешил не публиковать решения Всебелорусского народного собрания

💼 Официально

Опубликовано: 10.01.2025 08:10 , Обновлено: 10.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко официально разрешил не публиковать решения Всебелорусского народного собрания (ВНС), а также распоряжения его председателя. Это положение закреплено президентским Указом №2, опубликованным 10 января на Национальном правовом интернет-портале.

Как следует из текста указа, теперь решения ВНС, постановления Президиума ВНС, а также распоряжения председателя ВНС обязаны официально публиковать только в случае, если Президиум или председатель ВНС отдельно принял такое решение. Раньше это было обязательным требованием, как для всякого официального нормативно-правового акта.

Соответствующие изменения были внесены в Положение о Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, утвержденное ещё в 1998 году.

Аналогичные правила - публикация текста документа по желанию должностного лица или органа, его издавшего - в Беларуси действуют также для распоряжений президента, премьер-министра и главы Администрации.

В указе президента отмечается, что данное решение главой государства принято “в целях совершенствования порядка учета, систематизации и распространения правовой информации”.

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[info_b]По Конституции Беларуси, ВНС — это высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

ВНС утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов.

Кроме того, ВНС принимает решение о смещении президента с должности при систематическом или грубом нарушении им Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

Подробно о полномочиях ВНС можно узнать в Конституции.[/info_b]