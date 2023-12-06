США внесли в санкционный список ещё 8 бизнесменов и 11 компаний из Беларуси

Опубликовано: 06.12.2023 08:30 , Обновлено: 06.12.2023

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 5 декабря внесло в свой санкционный список ещё 11 юридических и 8 физических лиц из Беларуси. Под американские санкции попали компании военно-промышленного комплекса, известные производители сигарет и техники, розничной торговли, сферы логистики.

Согласно официальному заявлению Минфина США, ограничения введены против следующих физических лиц и их компаний:

Александр Шакутин - председатель Совета директоров ОАО «Амкодор,

Вадим Бабарикин - гендиректор “Белтаможсервиса”,

Виктор Петрович и Павел Топузидис - совладельцы компании “Табак-инвест”,

Александр Мороз - гендиректор головной компании холдинга “БелОМО”,

Николай Гайчук - директор “Зенит-БелОМО”,

Алексей Шкадаревич - руководитель научно-технического центра “ЛЭМТ” (холдинг “БелОМО”),

Дмитрий Шевцов — генеральный секретарь Белорусского Красного Креста.

Помимо указанных выше компаний под санкциями США теперь оказались также концерн «Беллесбумпром» и холдинг «Белорусская цементная компания», управляющая компания холдинга «Горизонт», открытое акционерное общество «Алевкурп», научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар».

Как пояснили в Минфине США, всё имущество, недвижимость, активы внесённых в санкционные списки лиц и компаний, “которые находятся в США или во владении или под контролем граждан США”, будут заблокированы.

“Кроме того, блокируются также любые организации, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 и более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам”, - рассказали в американском Минфине.

Впрочем, работать с попавшими под санкции компаниями можно по так называемой генеральной или специальной лицензии, которую выдает Управление по контролю за иностранными активами Минфина. Такая лицензия, в частности, действует сейчас для компании “Табак-инвест” - её выдали на срок до 2 февраля 2024 года.

В белорусском Министерстве иностранных дел официальных комментариев по поводу введения новых санкций со стороны США пока не давали.

Напомним, последний раз власти США расширяли свои экономические санкции против Беларуси в августе этого года. Одновременно аналогичные ограничения ввела и Канада. Тогда в санкционные списки также попали как белорусские компании, так и госучреждения и физические лица.

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