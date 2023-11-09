МИД Беларуси пообещал не биться "головой о бетонную стену" Запада. Что предложил взамен?

Опубликовано: 09.11.2023 11:57 , Обновлено: 16.11.2023

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук 9 ноября обвинил "коллективный Запад" в создании нерыночных преград для белорусской продукции. Однако, по словам чиновника, белорусские ю предприятия взамен пойдут осваивать "дальнюю дугу".

“Коллективный Запад, который всегда ратовал за рыночные условия, введя незаконные с точки зрения международного права санкции, по сути обрушил понятие рыночных отношений”, - заявил Игорь Назарук на семинаре для белорусских предприятий по применению мер защиты внутреннего рынка.

Дипломат пообещал, что белорусские производители не будут “биться головой о бетонную стену, которую ей воздвигли на пути ее товаров”. По его словам, для компенсации ущерба от санкций им пришлось попытаться освоить “рынки сбыта в новых странах - так называемой дальней дуги”.

[info_b]“Дальней дугой” власти Беларуси называют страны на Африканском континенте, в регионе Ближнего Востока и в Азии. Возможно, сюда же причисляют страны Латинской Америки. Эти государства не поддержали санкции западных стран, что дало надежду властям Беларуси на расширение торговли. [/info_b]

Игорь Назарук заверил, что продукция белорусских предприятий по дерево- и металлообработкие “там хорошо известна”. “Да, на каком-то этапе будут дополнительные издержки на транспорт, освоение рынка, но далее пойдет нормальная и планомерная работа”, - признал белорусский дипломат.

Ранее глава Минлесхоза Беларуси признался, что белорусские предприятия не могут поставлять западным соседям свою продукцию деревообработки. “Замерзают на Западе, но на нашу продукцию, экологически чистые пеллеты из древесины, по крайней мере прошлый сезон, ставили заслон. Посмотрим, как в этом”, - заявил Александр Кулик.

Ранее Телеграф писал, что Европейский союз смог заполнить все свои газовые хранилища к зиме уже в августе. По данным The New York Times, они в среднем заполнены на 91,05%, при требовании Еврокомиссии 90% к 1 ноября. Это эквивалентно более чем 93 миллиардам кубометров природного газа. Обычно такие объемы достигались только в октябре.

«Определенно история успеха» — ЕС досрочно заполнил газовые хранилища к зиме без России