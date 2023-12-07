США продлили санкции против «Белавиа». Что с ремонтом и запчастями?

Опубликовано: 07.12.2023 11:52 , Обновлено: 07.12.2023

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США продлило ограничения в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа». Какие аргументы у американцев на этот раз и как все это отразилось на белорусском авиаперевозчике?

В США объяснили очередное продление санкций против авиакомпании «Белавиа» тем, что белорусский перевозчик, «несмотря на запрет, все еще продолжает эксплуатировать самолеты, произведенные в США или с использованием местных комплектующих, на рейсах из Беларуси в Россию, Турцию, Египет и ОАЭ». Соответствующий документ опубликовали на сайте BIS.

При этом срок действия санкций увеличили. На сей раз их собираются пересмотреть не через шесть месяцев, как раньше, а спустя год, то есть, в декабре 2024-го.

[info_b]О санкциях против белорусского национального перевозчика американцы объявили в июне 2022 года. Их объяснили “использованием произведенных в США самолетов в обход ограничений, установленных на фоне военных действий России на территории Украины”.

С того момента «Белавиа» потеряла возможность получать для своих машин производства компаний Boeing и Embraer запчасти, а также пользоваться услугами по ремонту и обслуживанию с применением американского оборудования.[/info_b]

В последний раз санкции продлевали в июне нынешнего года.

К слову, летом 2022 года белорусскому государственному перевозчику пришлось вернуть лизингодателям пятнадцать самолетов, сообщал sputnik.by, поскольку из-за введенных Западом санкций Беларусь “не имела возможности с ними расплатиться”. Среди возвращенных лайнеров, в частности, были Embraer новейшего поколения – 195-E2. Таким образом воздушный флот «Белавиа» сократился вдвое, осталось 14 самолетов. Это бразильские Embraer и американские Boeing, которые Беларусь купила в лизинг.

Позже в «Белавиа» заявили, что компания планирует купить и взять в лизинг новые самолеты, но уже не в ЕС. В частности, отметили, что перевозчик заинтересован в российских SSJ100.

Что говорят в Беларуси?

Власти Беларуси не комментировали ограничения конкретно против «Белавиа». Однако ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси высказались о введении нового пакета санкций, о которых Вашингтон объявил 5 декабря. Там назвали это «обыденностью» и «некими ритуальными танцами для себя и сбежавших из Беларуси своих же адептов и приспешников».

По словам пресс-секретаря Анатолия Глаза, Вашингтон превратил свою дипломатию «в набор мер давления, рэкета и шантажа» и большинство стран мира «такие подходы никогда не примут».

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