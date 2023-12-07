Лондон ввёл санкции против белорусской компании

Опубликовано: 07.12.2023 07:53 , Обновлено: 07.12.2023

Великобритания вслед за США расширила действующие экономические санкции против Беларуси. Ещё одна белорусская компания - витебское конструкторское бюро "Дисплей" - оказалась в новом санкционном списке в числе прочих юридических лиц за "поставки и финансирование военной машины Путина".

В официальном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, Лондон пояснил, что в санкционный список (а в нём в общей сложности 46 компаний и физических лиц) на ряду с российскими предприятиями попали также компании в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане. Все они, по мнению британских властей, “продолжают поддерживать незаконное вторжение России в Украину”.

[info_b]На официальном сайте конструкторского бюро “Дисплей” указано, что компания более 30 лет занимается разработкой и производством защищенных видеомониторов, которые могут применяться, в том числе, для изготовления медицинской техники. [/info_b]

Однако, в Лондоне убеждены, что компания связана с военно-промышленным комплексом Беларуси и России.

“Ритуальные танцы для себя и сбежавших адептов и приспешников”

В МИД Беларуси новые санкции со стороны Великобритании пока не комментировал, однако, накануне высказался по поводу новых санкций США, которые Вашингтон объявил 5 декабря. В обновлённый санкционный список американского Минфина вошли 11 юридических и 8 физических лиц из Беларуси.

США внесли в санкционный список ещё 8 бизнесменов и 11 компаний из Беларуси

В МИД Беларуси новый пакет санкций назвали “обыденностью” и “некими ритуальными танцами для себя и сбежавших из Беларуси своих же адептов и приспешников”. По словам пресс-секретаря Анатолия Глаза, Вашингтон превратил свою дипломатию “в набор мер давления, рэкета и шантажа” и большинство стран мира “такие подходы никогда не примут”.

“По вине Вашингтона мы сегодня и наблюдаем острые противоречия в ряде регионов земного шара. Однако глобальные процессы не остановить, и в конечном итоге мир все равно придет к более справедливой системе своего устройства”, - заявили в МИД Беларуси.

Односторонние санкции в белорусском внешнеполитическом ведомстве назвали “примитивными и незаконными методами принуждения” и “попыткой подчинить другое государство своей воле”, а новые санкции там рассматривают как “грубое нарушение международного права”, за которое “рано или поздно придется нести ответственность - в той или иной степени”.

Анатолий Глаз также высказал мнение о том, что истинной целью западных экономических санкций против субъектов хозяйствования является “ухудшение условий жизни и деятельности трудовых коллективов, простых людей”, а также “затруднение выполнения предприятиями социальных обязательств”.

“Одним словом: сделать жизнь хуже. Поэтому удивляет, когда американские коллеги всерьез полагают, что кто-то все еще верит в их публичные заявления о “защите суверенитета” или “поддержке белорусского народа”. Как показывает практика, санкции в отношении белорусских предприятий не эффективны, а порой имеют и обратный эффект”, - заявил официальный представитель МИД.

Отдельно Глаз остановился на персональных санкциях, введённых в отношении Дмитрия Шевцова, генерального секретаря Белорусского Красного Креста.

“Человек занимается гуманитарной деятельностью, оказывает помощь, содействует, в том числе, оздоровлению детей из зон конфликта в нашей спокойной стране. Так что одиозность этого шага Вашингтона полностью очевидна”, - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси.

Ранее Телеграф рассказывал, что заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук 9 ноября обвинил «коллективный Запад» в создании нерыночных преград для белорусской продукции. Однако, по словам чиновника, белорусские предприятия взамен пойдут осваивать «дальнюю дугу».

МИД Беларуси пообещал не биться «головой о бетонную стену» Запада. Что предложил взамен?