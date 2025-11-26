США предложили Беларуси освободить сразу 100 заключённых - Reuters

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 26.11.2025 15:19 , Обновлено: 26.11.2025

Администрация Трампа обсуждает с белорусскими властями возможное освобождение из тюрем сразу 100 заключенных. Такую информацию распространило 26 ноября агентство Reuters, ссылаясь на три анонимных источника, знакомых с ситуацией, но пожелавших остаться не названными ввиду чувствительности дипломатических переговоров.

Пока остаётся неясным, на каком этапе находятся данные переговоры - кто именно в списках на освобождение и когда очередная группа заключённых может выйти на свободу. Белый дом от официальных комментариев отказался, а посольство Беларуси в Вашингтоне на запрос Reuters о комментарии не ответило вовсе.

Тем не менее, некоторые официальные лица в США на условиях анонимности прокомментировали агентству Reuters, что взаимодействие администрации Трампа с официальным Минском является “частью долгосрочной, более широкой стратегии” Вашингтона. Её главной целью, по словам американских чиновников, является “переориентация” Минска на Запад. Как выразился один из источников, “даже небольшая переориентация Беларуси на Запад стала бы стратегической победой” для администрации Трампа.

По словам источников, среди ключевых фигур, ведущих переговоры с Минском, со стороны США остаётся Джон Коул, которого Трамп назначил спецпредставителем в Беларуси ранее в этом месяце.

Называют источники и возможные ответные шаги, которых, по их словам, ожидают белорусские власти от Вашингтона в ответ на освобождение заключённых. Одной из мер, которую официальные лица США неофициально обсуждали в этом году, было ослабление санкций в отношении белорусского сектора калийных удобрений. Для Беларуси, которая остаётся крупным мировым поставщиком калия, этот вопрос остаётся очень чувствительным. Однако пока неясно, пойдёт ли Вашингтон на этот шаг.

Между тем, как ранее сообщал Telegraf.news, во время официального визита в Минск Джон Коул публично высказался за возобновление работы американского посольства в Минске и развитие экономических отношений и торговли между двумя странами, воздержавшись от озвучивания конкретных сроков.

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В свою очередь Президент Беларуси Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости главу своей администрации Дмитрия Крутого. Он предупредил чиновника о предстоящей большой командировке и сложном завершении года. Также он назвал сроки проведения нового раунда переговоров с США.

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