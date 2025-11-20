Лукашенко назвал сроки новых переговоров с США: «Мы на это ориентируемся»

Опубликовано: 20.11.2025 15:54 , Обновлено: 20.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости главу своей администрации Дмитрия Крутого. Он предупредил чиновника о предстоящей большой командировке и сложном завершении года.

«Ожидается очень большая командировка по Югу фактически планеты, начиная от Мьянмы, Омана, Алжира и так далее», — сказал он Крутому.

Также президент Беларуси заявил, что ожидает, что «конец года будет очень сложным и тяжелым» из-за большого количества переговоров. По его словам, в декабре, скорее всего, пройдут переговоры с США.

«Поэтому график работы чтобы был четко выверен, я понимал, где я нужен, где не нужен и что мы там можем сделать», — поручил Александр Лукашенко главе своей администрации.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября сделал неожиданное заявление о ходе конфиденциальных переговоров с Польшей и США. Он раскрыл детали потенциальной сделки по обмену заключенными на фоне решения Польши открыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Лукашенко раскрыл содержание тайных переговоров с Польшей и США — «Не могу дальше отступать»