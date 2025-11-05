США официально сняли санкции с «Белавиа»

Опубликовано: 05.11.2025 07:41 , Обновлено: 05.11.2025

Власти США официально исключили компанию "Белавиа" из своего санкционного списка. Соответствующую генеральную лицензию 4 ноября выдало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Генеральная лицензия OFAC за номером №12 дала добро на использование без каких-либо ограничений следующих воздушных судов компании:

воздушное судно с бортовым номером EW-001PA и серийным номером 33079;

воздушное судно с бортовым номером EW-001PB и серийным номером 33968;

воздушное судно с бортовым номером EW-001PH и серийным номером 31835.

Отдельно в документе прописано, что теперь разрешается проводить операции, связанные с использованием указанных воздушных судов Президентом Беларуси Александром Лукашенко, компанией «Славкалий» или другими лицами, попавшими под американские санкции.

Саму же компанию “Белавиа” официально удалили из Списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List) американского Минфина, что означает окончательное снятие санкций, введённых в отношении неё.

Исключили из списков и бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ (серийный номер 8057).

Ранее Telegraf.news рассказал, что генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что даже частичное снятие санкций США в сентябре этого года стало для компании «значимым событием».

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В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение Трампа отменить часть санкций против «Белавиа» «лукавой историей».

Лавров назвал «лукавой историей» снятие санкций США с «Белавиа»