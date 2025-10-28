Лавров назвал «лукавой историей» снятие санкций США с «Белавиа»

Опубликовано: 28.10.2025 14:15 , Обновлено: 29.10.2025

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший в Минск для участия в конференции по безопасности, заявил, что считает решение администрации Трампа о снятии санкций с «Белавиа» в обмен на освобождение в Беларуси некоторых заключённых «лукавой историей».

“Всегда радуемся, когда незаконные действия пересматривают, и особенно когда их устраняют, чтобы они не мешали развитию естественного взаимовыгодного сотрудничества. Но почитайте внимательнее, там снятие санкций с «Белавиа» — это такая лукавая история”, - сказал он.

«На самом деле это очень ограниченное исключение из сохраняющегося режима санкций. Там и по дальности полётов, и по запчастям всё это остаётся в зависимости от американской стороны. Так что здесь больше такого, знаете, я бы сказал, внешнего эффекта», — заявил глава МИД РФ, [link href=“https://t.me/sputnikby/151037” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] передает [/link] российское агентство “Спутник”.

Ранее Telegraf.news писал, что ещё в середине октября 2024 года директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Игорь Голуб рассказывал, последовали ли реальные шаги за политическими заявлениями властей США о снятии санкций с национального авиаперевозчика «Белавиа».

Он утверждал, что для практического снятия западных санкций с «Белавиа» «осталось решить технические вопросы». Изменилась ли ситуация с того времени, пока неизвестно.

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При этом Министерство финансов США (Департамент казначейства) опубликовало документ, который разрешает транзакции с белорусской авиакомпанией «Белавиа». Однако постановление не предусматривает разблокировку какой-либо собственности или активов «Белавиа», которые могли быть заморожены ранее.

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