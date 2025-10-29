Гендиректор рассказал, почувствовала ли «Белавиа» отмену санкций США

Опубликовано: 29.10.2025 16:06 , Обновлено: 29.10.2025

Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что процесс снятия санкций США ещё продолжается, а компания уже начала некоторые действия по этому поводу.

«Невозможно в течение месяца или двух внести большие изменения в нашу работу с США. Безусловно, будут изменения. Мы работаем. Наверное, это пока не очень публичная работа, и внешне пока незаметна», — пояснил Чергинец отсутствие громких новостей после решения Трампа.

По словам генерального директора «Белавиа», частичное снятие санкций США стало для компании «значимым событием». И в компании надеются как на упрощение поставок запчастей из США для самолётов, так и расчётов в долларах.

Ранее Telegraf.news писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение Трампа отменить часть санкций против «Белавиа» «лукавой историей».

Лавров назвал «лукавой историей» снятие санкций США с «Белавиа»