Спикер объявил о появлении пробелорусской "пятой колонны" в Сейме Литвы. Это как?

Опубликовано: 25.03.2025 14:47 , Обновлено: 25.03.2025

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил о формировании "пятой колонны" в парламенте страны. По его словам, это неформальное формирование пытается продвигать законодательные акты, которые идут на руку властям Беларуси и России.

“Появляется пятая колонна. Появится она или нет, будет зависеть от устойчивости нашего государства”, — категорично заявил спикер Сейма, отвечая на критику в свой адрес со стороны действующего президента Гитанаса Науседы. Он назвал эту тенденцию “это очень серьезным вопросом”, который, “если его не решать, может стать очень серьезной проблемой”.

Сквернялис не стал называть конкретные имена депутатов, которые, по его мнению, участвуют в формировании “пятой колонны”, но призвал “посмотреть на их голоса” и сделать соответствующие выводы, передало литовское издание LRT.

В свою очередь вице-спикер Сейма социал-демократ Юозас Олекас заявил, что вопросом о формировании в Сейме пятой колонны, должны заниматься спецслужбы, а не сами депутаты, и подчеркнул, что каждый парламентарий “имеет право на собственное мнение”.

“Лидер Сейма, как и каждый член Сейма, имеет право на собственное мнение. Я думаю, он может высказывать его так, как считает нужным, но такие вещи формализуются, когда у нас есть очень четкая информация”, - пояснил свою позицию Олекас.

Что стало камнем преткновения в Сейме?

Спикер Сейма ранее неоднократно критиковал своих партнёров по коалиции “Заря Немана” (Nemuno Aušra) за то, что они не поддержали в ходе недавнего голосования предложение правительства о продлении национальных санкций в отношении России и Беларуси. В общей сложности 18 депутатов проголосовали против или воздержались от голосования. Среди не поддержавших инициативу были также депутаты от фракции Союз крестьян и зелёных Литвы.

Члены Сейма аргументировали свою позицию несогласием с запретом на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси. Они заявили, что из-за этих ограничений страна теряет доходы на сотни миллионов евро, ведь соседние Латвия и Польша подобных запретов не вводили.

Речь идёт о запрете ввоза в Литовскую Республику сельскохозяйственной продукции и кормов белорусского или российского производства, который действует с июня 2024 года. В перечень товаров, попавших под запрет, вошли 24 товарные группы, от мяса с рыбой до алкоголя, табака и отходов пищевой промышленности.

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“У поляков и латышей таких ограничений нет, поэтому эти товары пойдут в обход и попадут в нужную точку, а мы потеряем деньги”, — посетовал депутат от фракции Nemuno Aušra Роберт Пуховичюс.

По его словам, главной целью Nemunas aušra было “донести до общественности свою позицию о необходимости разговаривать с соседями”,.

“Мы хотели сказать, что если мы, как Литва, вводим дополнительные ограничения, то сначала мы должны поговорить с соседями и вместе ввести ограничения, чтобы эти ограничения нельзя было обойти. Это все, чего мы хотели”, — пояснил политик.

Ограничения в Латвии и Польше

Однако, эти аргументы можно признать весомыми лишь на натяжкой. На самом деле, и в Латвии, и в Польше действуют аналогичные ограничения. Так, по информации Министерства сельского хозяйства Латвии, страна год назад ввела запрет на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов и до сих пор его не сняла. Запрет не коснулся лишь той продукции, которая идёт через Латвию транзитом в другие страны Европейского союза или третьи страны.

Кроме того, с 1 июля 2024 года Евросоюз увеличил пошлины на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию и корма. Эти две меры – государственный запрет и таможенные пошлины – привели к резкому сокращению импорта сельскохозяйственной продукции и кормов в Латвию: во второй половине 2024 года по сравнению с первой импорт кормов из России и Беларуси в Латвию сократился на 93%, зерна — на 100%, растительного масла — на 99,9%, рапса — на 56%, других растительных продуктов - на 87%, констатировал латвийское Министерство сельского хозяйств.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства Польши сообщило порталу LRT, что хотя страна и не вводила общенациональный запрет на импорт, однако импорт сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и кормов из России и Беларуси Европейский союз облагает таможенными пошлинами. С 1 июля 2024 года также вступили в силу повышенные таможенные пошлины ЕС на зерновые, масличные семена и сопутствующие товары, а также на гранулированный свекловичный жом и сушеный горох.

Ранее Telegraf.news рассказал, что крупнейшее объединение сельскохозяйственных организаций Европы COPA-COGECA 27 февраля призвала Еврокомиссию (ЕК) отложить как минимум на год повышение таможенных пошлин на удобрения из Беларуси и России. ЕК планирует сделать это уже в мае 2025 года и, по мнению COPA-COGECA, будет иметь “разрушительные последствия” уже летом 2025 года.

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