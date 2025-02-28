Европейские фермеры призвали ЕК на год отложить повышение пошлин на белорусские удобрения

Опубликовано: 28.02.2025 07:57 , Обновлено: 28.02.2025

Крупнейшее объединение сельскохозяйственных организаций Европы COPA-COGECA 27 февраля призвала Еврокомиссию (ЕК) отложить как минимум на год повышение таможенных пошлин на удобрения из Беларуси и России. ЕК планирует сделать это уже в мае 2025 года и, по мнению COPA-COGECA, будет иметь "разрушительные последствия" уже летом 2025 года.

[info_b]COPA-COGECA — это объединение двух крупных сельскохозяйственных зонтичных организаций COPA и COGECA, которое представляет собой самую влиятельную лоббистскую группу по интересам европейских фермеров. Основана в 1962 году, штаб-квартира — в Брюсселе. Деятельность объединения сосредоточена на общей сельскохозяйственной политике и других сферах, имеющих отношение к фермерам и сельскохозяйственным кооперативам, например, вопросах безопасности пищевых продуктов, окружающей среды, исследованиях и инновациях, а также торговли.[/info_b]

В заявлении объединения, опубликованном на официальном сайте COPA-COGECA 27 февраля, говорится о том, что введение импортных пошлин на белорусские удобрения “имеют решающее значение для продовольственной безопасности ЕС”.

“Этот шаг может привести к значительному экономическому ущербу для сельского хозяйства ЕС. Нынешнее предложение загоняет в угол европейских фермеров и их кооперативы, без жизнеспособных или альтернативных решений”, - заявили в объединении, упрекнув Еврокомиссию в том, что их эксперты не провели должной предварительной оценки влияния таких санкций на продовольственную безопасность и экономику региона.

Признавая в целом необходимость “сокращения стратегической зависимости” Европы от российских и белорусских удобрений, в COPA-COGECA предложили принять некоторые меры “по ограничению немедленного шока” на рынке удобрений ЕС и собственную среднесрочную стратегию диверсификации, в том числе:

диверсификацию поставщиков удобрений в ЕС,

увеличение собственного производства,

разработку более экологически чистых альтернатив,

активное внедрение экономики замкнутого цикла.

Повышение пошлин для производителей из Беларуси и России объединение предложило отложить на год, а от импортных пошлин на удобрения из третьих стран, кроме Беларуси и России, предложили отказаться вовсе.

“Удобрения необходимы для сельскохозяйственных культур и пастбищ и представляют собой центральный фактор затрат для европейских фермеров. Этот вопрос имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности и суверенитета”, - заявили в COPA-COGECA.

Это не первое обращение COPA-COGECA к Еврокомиссии по поводу белорусских удобрений. Как ранее рассказал Telegraf.news, в январе этого года объединение уже предупреждало ЕК о том, что введение этих санкций может серьезно повлиять на сельскохозяйственное производство и конкурентоспособность европейских фермеров. Возможные последствия нового пакета санкций ЕС тогда назвали “катастрофическими” для бизнеса.

Европейские фермеры предупредили о «катастрофических последствиях» новых санкций против белорусских удобрений. Что потребовали от ЕС?