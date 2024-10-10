Совмин Польши одобрил отмену штампов в паспортах на границе. Как въезжать белорусам?

Опубликовано: 10.10.2024 07:59 , Обновлено: 10.10.2024

Совет министров Польши принял проект закона о присоединении страны к автоматической системе регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны. Эта система позволит вести учёт данных о гражданах третьих стран, пересекающих внешние границы государств-членов Шенгенской зоны, без проставления привычных штампов в паспорте. Узнали, как это будет работать и к чему готовиться белорусам, планирующим поездку за рубеж.

Законопроект, одобренные польским правительством, предусматривает адаптацию местного законодательства к правилам ЕС и подключение к системе контроля въезда/выезда (EES). Её целью, как утверждают в ЕС, является “повышение безопасности граждан Евросоюза”, а также автоматизация проверок на границе и повышение их эффективности, передало польское издание Bankier.

В проекте указывается, что система EES распространяется на всех граждан третьих стран, которые имеют право на краткосрочный въезд в страну – то есть до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Это касается как иностранцев, которые обязаны получать визу, так и граждан третьих стран, с которыми ЕС подписал соглашения о либерализации визового режима для краткосрочного пребывания.

Система EES будет учитывать данные о въезде и выезде граждан, а также информацию об отказе во въезде. В систему также дополнительно встроен калькулятор автоматического расчета срока разрешенного пребывания в Шенгенской зоне. Как следует из одобренного польскими властями законопроекта, данные, обработанные системой, могут впоследствии использоваться не только пограничниками, но и Управлением по делам иностранцев, полицией, налоговой службой, а также судами и местной администрацией.

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По данным издания The Times, в ЕС новая система заработает уже через месяц - с 10 ноября .

На практике для туристов это означает, что при первом посещении любой страны, подключённой к системе EES, им придётся зарегистрировать в системе свои паспортные данные и биометрические данные, в том числе, оставить отпечатки пальцев и фотографию. Обычно эти данные хранятся в системе в течение трех лет. Тем, кто откажется предоставить эти данные, будет отказано во въезде в страну.

Проходя границу в следующий раз, информация будет проверяться по внесённым ранее данным автоматически по биометрическим данным. The Times предположили, что, вероятнее всего, это будут делать путём сканирования лица, что должно значительно ускорить проверки на границе. Только в редких случаях, заявили в ЕС, представляя новую систему, данные будут собираться повторно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в странах ЕС готовятся установить автоматические шлагбаумы для проверки по системе EES. Планируется, что в некоторых странах путешественникам смогут регистрировать свои паспорта или другие проездные документы в «киосках самообслуживания». Также для регистрации могут внедрить и планшетные устройства и «автоматизированные камеры».

В ЕС назвали дату запуска новой системы въезда и выезда. Что придется делать и белорусам?