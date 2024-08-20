В ЕС назвали дату запуска новой системы въезда и выезда. Что придется делать и белорусам?

Опубликовано: 20.08.2024 10:12 , Обновлено: 20.08.2024

Европейская комиссия (ЕК) официально назвала дату запуска новой системы въезда и выезда на территорию Евросоюза — Entry/Exit System (EES). Об этом сообщил Schengen.News.

Так, по информации портала, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что система должна вступить в силу 10 ноября 2024 года. Однако до этой даты ЕК должен решить юридические вопросы.

По словам Йоханссон, сейчас власти находятся на завершающей стадии испытаний.

Еврокомиссар отметила, что изменения коснутся “700 миллионов человек, путешествующих в Европу каждый год”. Вероятно, речь идет в том числе и про белорусских туристов. В ЕК считают, что эта система “обеспечит 450 миллионам европейцев чувство большей безопасности”.

[info_b]Ранее было известно, что участие примут все страны-члены ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.[/info_b]

Что такое EES и как коснется белорусов?

Система въезда и выезда (EES) представляет собой автоматизированную IT-систему, предназначенную для регистрации иностранных туристов, которые прибывают в Евросоюз на короткий срок, независимо от того, есть у них право на въезд без визы или нет.

Эта система должна заменить текущую практику ручной простановки штампа в паспортах. Ожидается, что она будет регистрировать:

имя путешественника;

тип проездного документа;

биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографии);

дату и место въезда и выезда из ЕС.

Кроме того, система будет отслеживать случаи отказа во въезде.

Основная цель EES — усовершенствование управления границами, борьба с нелегальной миграцией и обеспечение безопасности граждан ЕС, сообщил Schengen.News. Она также поможет выявлять нарушителей правил и тех, кто пытается въехать в ЕС с поддельными документами.

После внедрения системы все иностранцы будут обязаны регистрироваться в ней. В некоторым странам путешественникам нужно будет свои паспорта или другие проездные документы в “киоске самообслуживания” (например, во французских аэропортах). Также для регистрации могут внедрить и планшетные устройства, а также “автоматизированные камеры”.

Страны ЕС готовятся установить автоматические шлагбаумы для проверки EES.

[info_b]При этом, информация о путешественниках будет храниться в защищенной базе данных в течение трех лет, что позволит избежать повторной регистрации при каждом пересечении границы.[/info_b]

Кому не нужно будет проходить регистрацию через EES?

По информации visitworld.today, эти правила не будут распространятся на:

иностранцев, путешествующих между странами Шенгенской зоны.;

граждан стран ЕС и Шенгенского соглашения;

владельцев вида на жительство в одной из стран ЕС.

Ранее Telegraf.news писал, что европейские политики призвали исключить Венгрию из Шенгенской зоны. Причиной стало несогласие некоторых членов ЕС с расширением программы рабочих виз для граждан Беларуси и России. Напомним, благодаря упрощённому въезду жители двух стран получили не только право на работу в течение двух лет, но и возможность свободного перемещения по странам Евросоюза.

В ЕС призвали исключить Венгрию из «шенгена» из-за введения упрощённого въезда для белорусов и россиян