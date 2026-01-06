Совмин определил, как оценить эффективность загранкомандировок белорусских чиновников

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Опубликовано: 06.01.2026 10:13 , Обновлено: 06.01.2026

Совет министров определил, как будет оценивать эффективность служебных загранкомандировок белорусских госслужащих. Чиновники обязаны будут отчитываться о результатах своих командировок за границу по строго установленной форме. Впрочем, некоторых от этой обязанности освободили.

Правительство обновило форму отчёта о загранкомандировках и утвердил новое положение об оценке эффективности служебных командировок за границу своим постановлением №815 от 31 декабря 2025 года, которое выложили на Национальном правовом интернет-портале 6 января 2026 года.

Согласно тексту документа, оценивать эффективность командировок не будут для членов государственных и правительственных делегаций, их передовых групп и лиц, сопровождающих такие делегации. Остальным же придётся по итогам загранпоездок составлять отчёт, оценивать который будут по десятку показателей, таким как показатели внешнеэкономической деятельности государственного органа в страновом разрезе, увеличение объёмов экспортных поставок товаров или услуг или заключение важных с политической, экономической, научно-технической точки зрения договоров.

К примеру, при освоении новых рынков сбыта одним из основных показателей эффективности будут считать положительную динамику экспортных поставок новых видов товаров и услуг в соответствующие страны, а если целью командировки было привлечении иностранных инвестиций – объемы этих прямых иностранных инвестиций.

Если в командировку чиновника отправят за новым кредитом от иностранных партнёров, показателем эффективности его поездки стане размер предоставленных кредитных ресурсов (траншей), а если за технической или гуманитарной помощью – то размер поступившей после его визита помощи в денежном или натуральном выражении.

Каких-либо наказаний и санкций за невыполнение этих показателей эффективности в постановлении Совмина для чиновников не прописали, но от самих чиновников при составлении пояснительного письма к отчёту потребовали прилагать в том числе и новые предложения по повышению эффективности загранкомандировок.

Напомним, летом 2024 года Президент Александр Лукашенко призвал чиновников найти “пути сотрудничества” со странами Евросоюза для развития бизнеса.

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А в июле 2025 года на совещании с руководителями дипломатических представительств Беларуси потребовал от дипломатов забыть “про санкции и прочие западные страшилки” и наращивать и повышать эффективность внешней торговли.

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